Концентрация прекрасного и настоящего юмора: Большой женский стендап в Киеве
Источник:Инстаграм Бродячая Stand-Up
Первая в Украине съемка Женского Stand Up для YouTube состоится совсем скоро в Киеве. В вечер субботы, 6 ноября, вас ожидает настоящий, пропитанный рефлексией женский юмор, который не оставит равнодушным.
Организаторы обещают настоящий бум проверенных годами шуток: нежных, но одновременно настоящих и жестких 18+ от киевских комикесс.
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Большой женский стендап
Когда: 6 ноября 2021 года в 20:00
Где: Дом Кино, улица Саксаганского 6
Стоимость билета: 100 – 400 гривен
В этот вечер с самобытной женской киевской комедией вас познакомят аж 9 девушек:
- Eka Snow;
- Марина Войцеховская;
- Ира Гиль;
- Аня Александрович;
- Даша Белоцерковец;
- Катя Федоркова;
- Таня Комунар;
- Катя Олос;
- Светлана Немонежина.
Ведущий же – один из отцов-основателей Бродячего Stand Up Володя Маслов.
Кроме того, большой вечер Женского стэндапа будет впервые сниматься для YouTube, поэтому гости вместе с комедиантками шоу будут творить историю украинского юмора. Будет весело!
Карантинные ограничения в Киеве
В связи с усилением карантинных требований для входа на фестиваль необходимо предъявить отрицательный ПЦР- или экспресс-тест (72 часа), подтверждение получения полного или частичного курса вакцинации, или сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19.
Вход только для чипированных (вакцинированных) гостей,
– предупреждают организаторы шоу.