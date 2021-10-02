День города в Черновцах: где узнать об удивительном городе больше

В течение трех дней Черновцы будут громко отмечать свой праздник, однако кроме зажигательных концертов и энергичных соревнований это прекрасная возможность больше узнать о древнем и уютном городе и его выдающихся жителях.

Музеи, которые расскажут больше про край

Один из первых музеев Украины – Краеведческий музей

Черновицкий областной краеведческий музей, основанный еще в 1863 году, сегодня насчитывает более 115 тысяч экспонатов! Среди них старопечатные книги, барские наряды, оружие опришков, нумизматическая коллекция из 3 тысяч монет и много других достопримечательностей поликультурного города.

Где искать: ул. О. Кобылянской, 28

График работы: четверг – вторник с 10:00 до 18:00

Сколько стоит:

Билет детский – 15 грн, студенческий – 20 грн, взрослый – 30 грн

Экскурсии до 25 человек: 40, 50 и 100 гривен соответственно



Один из экспонатов Краеведческого музея / Источник MD-UKRAINE

Музей истории и культуры евреев Буковины

В свое время в Черновцах цвела и развивалась еврейская культура, которая перенимала традиции других общин и передавала свои. В этом небольшом музее вы найдете экспонаты, рассказывающие об истории, искусстве и духовной жизни буковинских евреев с конца 18 века и до трагической середины 20-го.

Где искать: Театральная площадь, 5

График работы: со вторника по пятницу 10:00 – 17:00, в субботу с 10:00 до 14:00, в воскресенье с 10:00 до 13:00



Старопечатная книга в Музее истории и культуры евреев Буковины / Источник "Тоня и Серёжа blog"

Черновицкий областной музей народной архитектуры и быта

Музей под открытым небом на территории аж в 9 379 га! Здесь можно осмотреть избушки, ветряки, курятники, кузницу, церковь с колокольней, сельскую управу и другую архитектуру – в целом 33 здания села Буковины начала XIX – середины XX века. Да и это не все, внутри самих сооружений аутентично оформленный интерьер позволяет ознакомиться с эволюцией жилья и быта буковинцев. Одним словом, отличный вариант и активно провести время, и с частицей истории края ознакомиться!

Где искать: ул. Светловодская, 2

График работы: до 31 октября с 10:00 до 20:00 без выходных

Сколько стоит:

Билет для детей – 20 грн, студенческий – 30 грн, взрослый – 40 грн

Экскурсия до 15 человек: детская – 100 грн, для студентов и взрослых – 120 грн

Каждый вторник день открытых дверей



Старинные домики под открытым небом / Источник MD-UKRAINE

Черновицкий художественный музей

Музей в самом сердце уютного города находится на втором и третьем этажах здания, которое и само является уникальным памятником архитектуры национального значения. Среди экспонатов можно увидеть не только произведения живописи, графики и т.д., но и редкую коллекцию буковинских народных ковров, писанок, работы резчиков по дереву Василия и Николая Шкрибляков.

Также на сайте заведения можно ознакомиться с афишей отдельных событий и выставок.

Прекрасное место, чтобы оторваться от мира и углубиться в искусство!

Где искать: Центральная площадь, 10

График работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00

Сколько стоит:

Билет ученический – 15 грн, студенческий – 20 грн, взрослый – 30 грн

Экскурсия в группе, лекция и видеосеанс: 50, 50 и 75 гривен соответственно

2 и 3 октября – день открытых дверей в честь Дня города

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Майоликовое панно на фасаде музея / Источник Черновицкий областной художественный музей

Музеи, которые позволят больше узнать о том, что нас окружает

Естественный музей Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

Это еще один из старейших музеев города, который, однако, ознакомит с многообразием животного мира: более 3200 экземпляров животных со всего земного шара, среди которых можно даже увидеть гигантский скелет 27-метрового 100-тонного синего кита! Что там говорить, коллекции музея имеют настолько большое значение, что постановлением Кабинета Министров Украины № 1241 от 22.09.2004 года они отнесены к научным объектам, которые составляют национальное достояние.

Где искать: ул. Шиллера, 5

График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00

Сколько стоит:

Билет детский – 20 грн, студенческий – 20, взрослый – 40



Костяк млекопитающего высотой с человека / Источник Естественный музей Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

Музей авиации и космонавтики

С момента создания воздушных шаров человечество все выше и выше поднималось в небо, пока не заглянуло за его голубое покрывало. В музее можно проследить весь этот путь воздухоплавания, увидеть модели самолетов и ракет-носителей в различном масштабировании, ознакомиться с документами и фотографиями тех, кто открывал нам новые горизонты.

Где искать: ул. Главная, 220

График работы: вторник – суббота с 15:00 до 17:00



Модели космических ракет / Источник ichernihivets.com

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Музеи, которые откроют историю выдающихся фигур

Литературно-мемориальный музей писательницы А.Ю. Кобылянской

Ольга Кобылянская была выдающейся писательницей и ранней участницей женского движения на Буковине, чьи произведения переведены на многие языки мира. И в Черновцах можно ближе познакомиться с ее фигурой, с ее жизненным и творческим путем в небольшом доме-музее с 5 комнат.

В фонде музея более 4 тысяч экспонатов хранения, среди которых рукописи и первые издания произведений известного украинского литератора, письма, уникальные фотографии, ее библиотека, предметы домашнего обихода Кобылянских конца XIX – начала XX века и многое другое.

Где искать: ул. С. Окуневской, 5

График работы: среда – понедельник с 10:00 до 18:00

Сколько стоит:

Билет детский – 15 грн, студенческий – 20, взрослый – 30

Экскурсии до 25 человек: 40, 50 и 100 гривен соответственно



Рабочий кабинет Ольги Кобылянской / Источник "Укринформ"

Черновицкий областной мемориальный музей Владимира Ивасюка

Владимир Ивасюк – композитор и поэт, который в свое время стал одним из основоположников украинской эстрадной музыки; автор множества песен и талант, который овладел в совершенстве тремя инструментами.

В музее, который открыли в квартире, где художник в свое времени проживал, можно увидеть его музыкальные инструменты, награды, автографы, ноты и другие экспозиции украинской звезды, которая довольно рано трагически угасла.

Где искать: ул. Маяковского, 40/1

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, суббота и воскресенье – по договоренности

Сколько стоит:

Билет детский – 15 грн, студенческий – 20 грн, взрослый – 30

Экскурсии до 15 человек: 30, 40 и 50 гривен соответственно



Черновицкий областной мемориальный музей Владимира Ивасюка / Источник Википедия

Литературно-мемориальный музей Юрия Федьковича

Писатель-романтик, поэт, редактор, предвестник украинского национального возрождения Буковины – обо всех этих ролях Юрия Федьковича, о его вкладе в историю вы можете узнать из более 2 тысяч экспонатов и 3 тысяч музейных предметов научно-вспомогательного фонда музея, который расположен в последней прижизненной квартире художника.

Где искать: площадь Соборная, 10

График работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00

Сколько стоит:

Билет детский – 15 грн, студенческий – 20 грн, взрослый – 30 грн

Экскурсии до 25 человек: 40, 50 и 100 гривен соответственно



Литературно-мемориальный музей писателя Юрия Федьковича / Источник "Молодой буковинец"