Выступала группа СКАЙ вместе с симфоническим оркестром Вооруженных Сил Украины. Во время выступления произошла приятная неожиданность – исполнитель Иван Марунич сделал со сцены предложение руки и сердца.

К слову Солистку группы The HARDKISS поздравили во время концерта: праздничное видео

Предложение руки и сердца на концерте

Украинский артист, солист группы Karta Svitu Иван Марунич вышел на сцену во время концерта группы СКАЙ, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной – пиар-менеджерке Светлане Гребенюк. На видео можно увидеть, что девушка не ожидала сюрприза и искренне расчувствовалась на первых словах речи своего парня.

Светлана, хочу, чтобы у моих детей были твои глаза, чтобы они росли в твоих теплых руках. Чтобы ты пела им колыбельные своим прекрасным голосом. И я хочу, чтобы их было твое доброе сердце. Люблю,

– сказал артист.

Иван нервничал, поэтому немного сконфузился и выпустил коробочку с обручальным кольцом. Но не растерялся и надел обручальное кольцо на безымянный палец правой руки. Избранница Ивана без задержек и с искренней радостью сказала категорически положительное "Да".

Певец признается на сцене: видео

Торт для именинника

Однако на концерте приветствовали и солиста группы СКАЙ с Днем рождения. На сцену вынесли торт и пожелали всего наилучшего. Олегу Собчуку исполнился 41 год, который он с радостью провел на сцене юбилейного концерта своей группы.

Приветствие фронтмена группы СКАЙ: видео