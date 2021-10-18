Виступав гурт СКАЙ разом із симфонічним оркестром Збройних Сил України. Під час виступу сталася приємна несподіванка – соліст групи Karta Svitu Іван Марунич освідчився зі сцени.

До слова Солістку гурту The HARDKISS привітали під час концерту: святкове відео

Освідчення на концерті

Український артист, соліст групи Karta Svitu Іван Марунич вийшов на сцену під час концерту гурту СКАЙ, щоб зробити пропозицію руки і серця своїй коханій – піар-менеджерці Світлані Гребенюк. На відео можна побачити, що дівчина не очікувала сюрпризу та щиро розчулилась на перших словах промови свого хлопця.

Світлано, хочу, щоб у моїх дітей були твої очі, щоб вони зростали у твоїх теплих руках. Щоб ти співала їм колискові своїм прекрасним голосом. І я хочу, щоб них було твоє добре серце. Люблю,

– сказав артист.

Іван нервував, тому трохи сконфузився та випустив коробочку з обручкою. Але не розгубився та надягнув обручку на безіменний палець правої руки. Обраниця Івана без затримок та зі щирою радістю сказала категорично позитивне "Так".

Співак освідчується на сцені: відео

Торт для іменинника

Проте на концерті вітали й соліста гурту СКАЙ з Днем народження. На сцену винесли торт та побажали усього найліпшого. Олегу Собчуку виповнився 41 рік, який він радо провів на сцені ювілейного концерту свого гурту.

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