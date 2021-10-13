Документальный спектакль, концерт или празднования: события анонсировали в Украине на 14 октября

В Украине из-за сложной эпидемиологической ситуации ряд городов отменила праздничные мероприятия. Однако в центральных и западных регионах состоится ряд событий с соблюдением карантинных ограничений.

Например, в Тернополе, Луцке и в Кропивницкому состоятся концерты на свежем воздухе. А во Львове и Ивано-Франковске запланированы только официальные события памяти.

К слову Три мероприятия ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве, которые стоит посетить

Документальный спектакль "Иду вас"

: Кропивницкий: Академический украинский музыкально-драматический театр (улица Архитектора Паученко, 4): 14 октября, 17:00: 100 – 250 гривен– 60 минут

Это совместный проект областной власти, театра и 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослва Храброго. Актеры театра фактически рассказали 4 истории военнослужащих полка. Глубокая и важная история, которую стоит увидеть.

Обратите внимание! На Казачьем острове также пройдут рыцарские бои, пытаться установить спортивный рекорд и развернут полевую кухню.

Козацкий концерт

: Черкассы: Черкасский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Шевченко, бульвар Шевченко, 234: 14 октября, 17:00: 20 – 150 гривен– 60 минут

Это будет довольно патриотическая событие. Со сцены драматического театра будут звучать казацкие, стрелецкие, повстанческие, холодноярских, атовськи песни.

Концерт Kozak System

: Тернополь: Театральная площадь: 14 октября, 20:00: бесплатно

Украинская рок-группа развлечет тернопольчан в праздник Защитников и защитниц. Они станут изюминкой праздничной программы.

Концерт От VINTA

: Луцк: Замковая площаль: 14 октября, 16:00: бесплатно

Популярная украинская группа продолжит празднование, которые начнут в сердце Луцка еще в 13 часов. Ориентировочная продолжительность выступления артистов – 1 час.

Торжественные мероприятия во Львове

Во Львове развлекательной программы не будет. В 9:00 на Лычаковском кладбище почтят память борцов за независимость Украины, а в 13:00 состоится шествие возле Мемориала Героев Небесной сотни. Аналогично пройдет памяти в Ивано-Франковске – без концертов и развлечений.

Отмена празднования в Запорожье

Для Запорожье 14 октября – это не только день защитников и защитниц, но и праздник Покровы и День города. Однако здесь отменили праздничные мероприятия из-за ситуации по распространению коронавируса, потому область в шаге от красной зоны. Правительство рассматривает возможность проведения торжественных мероприятий в формате онлайн.