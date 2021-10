На концерте, который согрел атмосферой красоты и романтики столицу Украины, очаровательная Джамала презентовала новую программу и сразу два альбома: миниальбом "МЫ" и полноформатный альбом "5:45". Также прозвучали свежие синглы и любимые миллионами украинцев хиты.

Читайте также Солистку группы The HARDKISS поздравили во время концерта: праздничное видео

Эстетическое наслаждение и незабываемые впечатления от этого вечера получили не только фанаты артистки, но и она сама. Как призналась Джамала, ее слушатель теперь на совершенно новом уровне, "более откровенно и открыто воспринимает музыку, тексты, звучание".

Атмосферный концерт Джамалы / Фото с фейсбук-страницы Джамалы

Глубокие смыслы в песнях, мощный вокал и такая долгожданная встреча после длительного перерыва не оставили равнодушными ценителей творчества Джамалы, они в соцсетях не сдерживали своего восторга от мероприятия:

Невероятно! Джамала лучшая! Океан эмоций и эстетического музыкального удовольствия!!! Любим!

Лучший подарок на мой день рождения! Спасибо за концерт! За эмоции! За песни! Jamala | Джамала лучшая!

Спасибо JAMALA за песни и душевную атмосферу в зале. Особенно за песню "Вірю в тебе"! Это что-то невероятное!

Нереальный кайф…

Вам напомнило Лондон. А мне напомнило что вы Лучшая Принцесса!..

Теперь все фанаты с нетерпением ждут следующих концертов звезды мирового уровня.

Полный текст сообщения Джамалы

Все, что я чувствовала вчера в Киеве, мне напомнило Лондон. Откровенный слушатель, одновременно праздничный, но минималистичный зал, акцент на музыке, свете и ненавязчивом вижуале.

Мы действительно меняемся. Более откровенно и открыто воспринимаем музыку, тексты, звучание, внимательны к деталям, это очень круто!

Спасибо всем за то, что были настолько чувственными. Спасибо, что приняли новую реальность и правила посещения, которые появились лишь за день до концерта. Я благодарна всем-всем-всем.

Special thanks to my band and TAYANNA

Pilipets photography

Style: Юрий Жуйков, Ларина Татьяна

Mua: Оля Мишура