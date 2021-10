На концерті, який зігрів атмосферою краси й романтики столицю України, чарівна Джамала презентувала нову програму та одразу два альбоми: мініальбом "МИ" і повноформатний альбом "5:45". Також прозвучали свіжі сингли та любимі мільйонами українців хіти.

Естетичну насолоду та незабутні враження цього вечора отримали не лише фанати артистки, а й вона сама. Як призналася Джамала, її слухач тепер на зовсім новому рівні, "більш відверто й відкрито сприймає музику, тексти, звучання".

Атмосферний концерт Джамали / Фото з фейсбук-сторінки Джамали

Глибокі смисли у піснях, потужний вокал і така довгоочікувана зустріч після тривалої перерви не залишили байдужими поціновувачів творчості Джамали, вони у соцмережах не стримували свого захвату від заходу:

Неймовірно! Джамала найкраща! Океан емоцій і естетичного музичного задоволення!!! Любимо!

Найкращий подарунок на мій день народження! Дякую за концерт! За емоції! За пісні! Jamala | Джамала найкраща!

Дякуємо JAMALA за пісні і душевну атмосферу в залі. Особливо за пісню "Вірю в тебе"! Це щось неймовірне!

Нереальный кайф…

Вам нагадало Лондон. А мені нагадало що ви Найкраща Принцеса!..

Тепер усі фанати нетерпляче чекають наступних концертів зірки світового рівня.

Повний текст допису Джамали

Все, що я відчувала вчора в Києві, мені нагадало Лондон. Відвертий слухач, одночасно святковий, але мінімалістичний зал, акцент на музиці, світлі та ненав’язливому віжуалі.

Ми дійсно змінюємось. Більш відверто й відкрито сприймаємо музику, тексти, звучання, уважніші до деталей, це дуже круто!

Дякую всім за те, що були настільки чуттєвими. Дякую, що сприйняли нову реальність та правила відвідування, які з’явились лише за день до концерту. Я вдячна всім-всім-всім.

Special thanks to my band and TAYANNA

Pilipets photography

Style: Юрій Жуйков, Ларіна Тетяна

Mua: Оля Мішура