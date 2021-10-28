"Фокстроты" с Жаданом: когда в Киеве пройдут музыкально-литературные перформансы

28 октября 2021 , 15:44
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Источник:

фейсбук події

В Художественном арсенале пройдет поп-музыкальный апгрейд украинской поэзии "Фокстроты". Это общий творческий проект писателя Сергея Жадана и музыканта Юрия Гуржи. Они будут представлять свой дебютный общий альбом.

Перфомансы состоятся в рамках выставки "Футуромарения" 29 и 30 октября. Стоимость билетов – 300 гривен.

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Художники будут представлять авторский альбом "Фокстроты" в стенах Старого арсенала. В состав альбома вошли 10 треков. В основе тексты и фонограммы записей украинских поэтов-классиков:

  •  Николая Бажана,
  • Михаила Семенко,
  • Гео Шкурупия,
  • Павла Тычины,
  • Олексы Влизька,
  • Филиппо Томмазо Маринетти,
  • Владимира Сосюры,
  • Раисы Троянкер,
  • Сергея Жадана и других.

Над проектом работала большая команда из 15 человек и целый детский хор имени Михаила Семенко. В композициях использованы материалы радиопрограммы "Поэзия" на Радио Культура. А также звуки печатных машинок и других предметов, принадлежавших жителям Дома "Слово" из фондов Харьковского литературного музея.

Обратите внимание! Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве на входе необходимо показать COVID-сертификат или отрицательный результат ПЦР или экспресс теста.
Автор: Вікторія Андрєєва