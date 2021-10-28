"Фокстроты" с Жаданом: когда в Киеве пройдут музыкально-литературные перформансы

В Художественном арсенале пройдет поп-музыкальный апгрейд украинской поэзии "Фокстроты". Это общий творческий проект писателя Сергея Жадана и музыканта Юрия Гуржи. Они будут представлять свой дебютный общий альбом.

Перфомансы состоятся в рамках выставки "Футуромарения" 29 и 30 октября. Стоимость билетов – 300 гривен.

К слову Мне достаточно аплодисментов, – Элтон Джон попрощается со сценой последними концертами

Новый формат коллаборации музыки и литературы

Художники будут представлять авторский альбом "Фокстроты" в стенах Старого арсенала. В состав альбома вошли 10 треков. В основе тексты и фонограммы записей украинских поэтов-классиков:

Николая Бажана,

Михаила Семенко,

Гео Шкурупия,

Павла Тычины,

Олексы Влизька,

Филиппо Томмазо Маринетти,

Владимира Сосюры,

Раисы Троянкер,

Сергея Жадана и других.

Над проектом работала большая команда из 15 человек и целый детский хор имени Михаила Семенко. В композициях использованы материалы радиопрограммы "Поэзия" на Радио Культура. А также звуки печатных машинок и других предметов, принадлежавших жителям Дома "Слово" из фондов Харьковского литературного музея.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве на входе необходимо показать COVID-сертификат или отрицательный результат ПЦР или экспресс теста.