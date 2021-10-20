Freedom Jazz зажгут в Киеве с концертами: чем удивит новое шоу от Елены Коляденко

Зажигательное шоу "Кабаре" с волшебными джазетками Freedom Jazz girls band возвращается на столичную сцену. Запланировано 6 концертов, первый состоится уже в четверг, 21 октября.

Организаторы отмечают, что шоу-программа объединит лучшие номера за всю историю группы. Поэтому посетителей ожидает феерия режиссуры, праздник музыки и грандиозной атмосферы.

Интересно Известный киевский джаз-бэнд BUDU выступит во Львове: дата концерта

Новое шоу Freedom Jazz girls

: 21, 28 октября, 4, 11, 18 та 26 ноября: Caribbean Club Concert Hall: 490 – 1490 гривен

Взрывные концерты воспалительных джазеток Freedom Jazz girls band всегда собирали аншлаги. И на этот раз они собрали лучшие номера в шоу "Кабаре". Режиссером театрализованного действа непревзойденная Елена Коляденко.

Композиция "Зонт": видео

Музыкальное кабаре уже готовит для своих зрителей сюрпризы. Будут зажигательные номера с любимыми авторскими песнями и мировыми хитами.

Джаз-кабаре - это наша неотъемлемая часть, наша визитная карточка, как и привычка удивлять нашего любимого зрителя. Это и фрагменты из легендарных мировых мюзиклов в фирменной музыкальной обертке от Freedom jazz girls band, и мини-спектакль, наполненный тонким женским юмором, изысканным звучанием и неповторимым шармом, и мировые танцевальные хиты, от которых просто невозможно усидеть на месте!

– поделились Freedom jazz girls band.

Купить билеты на невероятное действо можно на сайте.