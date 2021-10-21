Заказать и купить билеты можно онлайн. Кроме участников конкурса, можно будет услышать любимых артистов с их зажигательными композициями.

К слову Freedom Jazz зажгут в Киеве с концертами: чем удивит новое шоу от Елены Коляденко

30 Национальный конкурс Miss Ukraine

Дата: 21 октября в 18:30

Локация: Национальный дворец искусств "Украина", улица Большая Васильковская, 103

Билеты: 600 – 2500 гривен

В Киеве пройдет юбилейный гранд-финал Национального конкурса красоты. Организаторы подготовили обновленный формат события и выступления топовых артистов Украины. На главной сцене страны прозвучат:

Тина Кароль,

Monatik,

Dorofeeva,

Go_A,

The Hardkiss,

Артем Пивоваров,

Wellboy,

Kadnay,

Tvorchiи еще несколько приглашенных звезд-сюрпиз!

Ведущие конкурса: Владимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мирошниченко и Влад Яма. Они добавят шуток, легкости и позитива в это соревнование. Выступления участников будет оценивать звездное международное жюри, а победительница будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира – 2021" в Пуэрто-Рико.

Обратите внимание! Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, и в частности – в Киеве, действуют дополнительные ограничения. На входе могут спросить паспорт вакцинации или тест. Обязательным требованием к каждому зрителю наличие маски, соблюдения социальной дистанции и отсутствие симптомов острых респираторных заболеваний.