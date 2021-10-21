Замовити та купити квитки можна онлайн. Крім учасниць конкурсу, можна буде почути найулюбленіших артистів із їхніми запальними композиціями.
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30 Національний конкурс Miss Ukraine
У Києві пройде ювілейний гранд-фінал Національного конкурсу краси. Організатори підготували оновлений формат події та виступи топових артистів України. На головній сцені країни звучатимуть:
- Тіна Кароль,
- Monatik,
- Dorofeeva,
- Go_A,
- The Hardkiss,
- Артем Пивоваров,
- Wellboy,
- Kadnay,
- Tvorchi та ще кілька запрошених зірок-сюрпизів!
Ведучі конкурсу: Володимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мірошниченко та Влад Яма. Вони додадуть жартів, легкості та позитиву у це змагання. Виступи учасниць оцінюватиме зіркове міжнародне журі, а переможиця представлятиме Україну на конкурсі "Міс Світу – 2021" у Пуерто-Ріко.