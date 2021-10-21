Замовити та купити квитки можна онлайн. Крім учасниць конкурсу, можна буде почути найулюбленіших артистів із їхніми запальними композиціями.

До слова Freedom Jazz запалять у Києві з концертами: чим здивує нове шоу від Олени Коляденко

30 Національний конкурс Miss Ukraine

У Києві пройде ювілейний гранд-фінал Національного конкурсу краси. Організатори підготували оновлений формат події та виступи топових артистів України. На головній сцені країни звучатимуть:

  • Тіна Кароль,
  • Monatik,
  • Dorofeeva,
  • Go_A,
  • The Hardkiss,
  • Артем Пивоваров,
  • Wellboy,
  • Kadnay,
  • Tvorchi та ще кілька запрошених зірок-сюрпизів!

Ведучі конкурсу: Володимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мірошниченко та Влад Яма. Вони додадуть жартів, легкості та позитиву у це змагання. Виступи учасниць оцінюватиме зіркове міжнародне журі, а переможиця представлятиме Україну на конкурсі "Міс Світу – 2021" у Пуерто-Ріко.