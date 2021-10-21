Go_A, The Hardkiss, Wellboy и другие выступать на конкурсе Miss Ukraine: стоимость билетов

21 октября 2021 , 13:05
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Miss Ukraine

В Национальном дворце искусства 21 октября состоится юбилейный гранд-финал конкурса "Мисс Украина-2021". В программе также будут выступать зажигательные звезды украинской эстрады.

Заказать и купить билеты можно онлайн. Кроме участников конкурса, можно будет услышать любимых артистов с их зажигательными композициями.

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30 Национальный конкурс Miss Ukraine

Дата: 21 октября в 18:30
Локация: Национальный дворец искусств "Украина", улица Большая Васильковская, 103
Билеты: 600 – 2500 гривен

В Киеве пройдет юбилейный гранд-финал Национального конкурса красоты. Организаторы подготовили обновленный формат события и выступления топовых артистов Украины. На главной сцене страны прозвучат:

  • Тина Кароль,
  • Monatik,
  • Dorofeeva,
  • Go_A,
  • The Hardkiss,
  • Артем Пивоваров,
  • Wellboy,
  • Kadnay,
  • Tvorchiи еще несколько приглашенных звезд-сюрпиз!

Ведущие конкурса: Владимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мирошниченко и Влад Яма. Они добавят шуток, легкости и позитива в это соревнование. Выступления участников будет оценивать звездное международное жюри, а победительница будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира – 2021" в Пуэрто-Рико.

Обратите внимание! Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, и в частности – в Киеве, действуют дополнительные ограничения. На входе могут спросить паспорт вакцинации или тест. Обязательным требованием к каждому зрителю наличие маски, соблюдения социальной дистанции и отсутствие симптомов острых респираторных заболеваний.
Автор: Вікторія Андрєєва