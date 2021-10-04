Горе, о котором нельзя забывать: концерт к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра
Источник:24 канал
Урочище на северо-западной окраине Киева 80 лет назад побагровело от крови и навсегда стало одним из самых известных мест Холокоста. В память о жертвах этого преступления состоится концерт "Слезы и Любовь".
Где: г. Киев, Национальная филармония Украины
Когда: 5 октября 2021 года
Стоимость: 70 – 340 гривен
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Национальный академический духовой оркестр Украины под руководством дирижера Алексея Баженова для киевлян и гостей города исполнит самые известные хиты еврейской вокальной, оркестровой и танцевальной музыки, старинные еврейские молитвы, избранные произведения из мюзикла "Скрипач на крыше", фильма "Список Шиндлера", с сюит "Блуждающие звезды" и "Холокост" и т.д.
Выступать будут также солисты лауреаты международных конкурсов:
- Анастасия Хилько (меццо-сопрано);
- Вячеслав Березняков (баритон);
- Павел Кирилюк (скрипка).
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Трагедия Бабьего Яра: что известно
В течение 3-х лет с сентября 1941 это место было братской могилой для более 100 тысяч жертв нацистского режима. Здесь были расстреляны и захоронены евреи, цыгане, советские военнопленные, украинские националисты, пациенты киевской психиатрической больницы, заключенные Сырецкого лагеря и все те, кого гитлеровцы считали своими врагами.
Данные: Украинский институт национальной памяти