Горячий рок в канун зимы: "Цвіт кульбаби" отгремит во Львове

Музыка этно и фольк-рок группы "Цвіт кульбаби" уже в ноябре согреет своей драйвовой энергией фанатов Львова и гостей этого города.

Группа уже 12 лет творит музыку с объединением рока, этно и фолька. Их драйв зажигал сцены не только фестивалей Украины, но и Европы и Канады. А теперь, почти в канун зимы, энергичная группа поднимет температуру и города Льва и подарит гостям мероприятия незабываемые эмоции.

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Группа уже выступала в этом году в марте во Львове и сорвала настоящий аншлаг. Поэтому 19 ноября Lutsyshyn Promo и Promotions организовали еще один праздник. В Центре Довженко коллектив отгремит снова, на этот раз со специальной программой "Золотая осень – золотые хиты".

Ценители творчества "Цвіту кульбаби" услышат лучшие песни группы в живом исполнении. "Шуба песець", "По барабану" и "Королєва" ("Всі баби як баби, а ти – королєва!") – все любимые треки, которые зал поет в унисон на концертах громче самих исполнителей. Будет горячо.

Важные условия для участия в мероприятии

В связи со сложной коронавирусной ситуацией с 30 октября Львов оказался в красной зоне, поэтому для того, чтобы концерт состоялся, 100% находящихся должны иметь сертификат с полным курсом вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, сделанные в течение 72 часов, а также документ, подтверждающий личность.

Больше о карантинных ограничениях – по ссылке.