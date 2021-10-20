Известный киевский джаз-бэнд BUDU выступит во Львове: дата концерта

Популярный киевский джаз-группа BUDU выступит на сцене LV Cafe Jazz Club. Талантливые музыканты представят свои творческие аранжировки уже 31 октября.

Вечер можно будет провести в теплой, но драйвовой атмосфере, которую создадут музыканты. Они сыграют треки со своего 4 альбома.

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Выступление BUDU band

: 31 октября в 20:00: LV Cafe jazz club, улица Сечевых стрельцов, 3: 150 – 200 гривен

BUDU - украинская музыкальная группа, который создает зрелую музыку в стиле JAZZ. В своем репертуаре они имеют интересные аранжировки, нестандартные гармонии. Мелодии дополняют лирической и глубокой поэзией, мелодичностью украинского языка и приятным тембром женского вокала солистки.

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На сцене будут выступать сразу 8 музыкантов:

Мария Усенко – вокал;

Олег Сотников – бас-гитара;

Олег Пашковский – клавишные;

Андрей Юскевич – ударные;

Виктор Павелко – саксофон;

Деннис Аду – труба;

Александр Чаркин – тромбон;

Виталий Савенко – бас-гитара.

Они сыграют песни нового альбома "САЛЮТ". Это уже 4 сборник работ, которую группа решила выпустить на виниле, чтобы передать особую атмосферу ламповости.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове действуют дополнительные ограничения. Поэтому организаторы отмечают, что бронирование столика обязательно.