И хотя в Киеве запланировано немало вечеринок и ивентов, мы знаем места, где "нечисть" на Хэллоуин будет самой яркой, а развлечения – наиболее атмосферными. Однако следует учесть, что из-за карантинных правил количество билетов может быть ограничено и вход будет осуществляться с сертификатами вакцинации или с отрицательными ПЦР-тестами.
Интересно Премьера "Дикого театра" или комедия с Горбуновым: 5 интересных представлений недели в Киеве
Краски Хэллоуина
Когда: 30 октября
Стоимость билетов: первые 100 билетов – 500 гривен
Адрес: BARVY, улица Мечникова, 3
Хотите провести Хэллоуин в ритме любимой электронной музыки? Тогда "Краски Хэллоуина" смогут вас порадовать не только жутким декором, но и выступлениями WEIZMAN, OZO и VOTUMА. Главным хедлайнером вечера станет итальянец FEDELE, который создает тренды в новой мировой волне электронной музыки, миксируя на основе хауза и техно самые разные жанры.
"Краски Хэллоуина" в Киеве / Фото Пресс-служба мероприятия
В кино – на "Хэллоуин убивает"
Когда: с 21 октября
Билеты: 100 – 210 гривен
Пощекотать нервы сможет новый триллер "Хэллоуин убивает". Это не просто очередной хоррор, а целая киноэпоха, ведь первая лента о безжалостном убийце вышла в далеком 1978 году. С тех пор в Голливуде не прекращают создавать новые части франшизы, которые испугают даже отчаяние.
"Хэллоуин убивает": смотрите трейлер
"Carmen Бордель"
Когда: 29 и 30 октября
Билеты: 1000 гривен, депозит – 1500 гривен
Адрес: Osocor Residence, улица Виноградная, 2
Только если вам уже исполнилось 18 лет, вы можете отпраздновать самый страшный праздник в эстетском борделе. Роскошный Osocor Residence на Хэллоуин превратится в то место, которое откроет потусторонний мир убийственных страстей. Легендарная история любви "Carmen" предстанет перед вами в новой суперпикантной интерпретации в форме феерического музыкально-танцевального шоу. Стать его участником смогут только 150 гостей, ведь организаторы хотят создать по-настоящему интимную атмосферу для любителей высокохудожественного эротизма.
"Carmen Бордель" / Фото Пресс-служба
Helloween в Музее Ханенко
Когда: 30 и 31 октября
Билеты: в костюмах – бесплатно
Адрес: Музей Ханенко, улица Терещенковская, 15
Людям, испытывающим интеллектуальный голод, придется по душе музейный вариант празднования Геловина. Потусторонне-страшную экскурсию проведет Евгений Осауленко, эксперт по истории и искусству буддизма. Словом, раскрываться в ней будут культурно-эстетические понятия "страшного" и "зазареального" в культурах народов Азии.
Гелловин в Музее Ханенко / Фото Пресс-служба
"Ночь маньяка"
Когда: 31 октября
Билеты: 200 гривен
Адрес: артстудия "Темный Софит", улица Владимирская, 71
Этот спектакль покажет историю псевдовлюбленных, далеко не ангелов. Что бывает, когда люди превращаются в демонов еще на Земле? Это продемонстрирует экспрессивная комедия, которая начнется очень мило. В общем, все, как в жизни, ведь все наши романы когда-то так хорошо начинались.
Не пропустите Место силы и заповедник для ведьм: тематическая экскурсия по мистическому Киеву
Over the squat wall Halloween Party
Когда: 30 октября
Билеты: 100 гривен
Адрес: Терещенковская улица, 17В
Лучшая вечеринка для поклонников потусторонних компьютерных миров. Одевайтесь в костюм любимого героя или героини компьютерной игры и отправляйтесь в загадочное квест-приключение на Хэллоуин. Оказывается, за заборами сквотов открываются новые миры.
Ночь Геловина в Киеве / Фото Пресс-служба
HALLOWEEN WEEKEND
Когда: 30 октября
Адрес: Heaven club, улица Б. Гринченко, 7
А тем, кто увлекается атмосферой рейв-миров, непременно стоит посетить киевский клуб HEAVEN. Главным соблазнителем здесь на Хэллоуин станет CARBON. Атмосферу обещают в высшей степени техно-дьявольскую.
Геловин в Киеве 2021 / Фото Пресс-служба
Halloween Party
Когда: 29 октября
Адрес: PM HALL, улица Парковая дорога, 16А
Где-то в глубинах уже осенней Парковой дороги откроется портал в мир адского караоке. Начнется, правда, здесь все более чем по-ангельски – вечер открывает кавер-бэнд Бангладеш. А вот что в PM HALL будет происходить после полуночи… Это узнают только настоящие любители Хэллоуина.
Вечеринка на Хэллоуин в Киеве / Фото Пресс-служба
Joker&Harley Mad Love
Когда: 29 октября
Билеты: от 200 гривен
Адрес: SkyBar, улица Большая Васильковская, 5
Еще одну хэллоуинскую вечеринку решили посвятить одной из самых безумных кинопар – Джокеру и Харли Квинн. Но это не значит, что все гости будут повторять образы знаменитых комиксов. Быть ведьмой, вампиром или перейти на светлую сторону ангелов – выбор только за вами.
Джокер и Харли Mad Love / Фото Пресс-служба