Безумные вечеринки и спектакли 18+: как весело провести Хэллоуин в Киеве

Хэллоуин – один из самых ожидаемых праздников, ведь именно в этот день можно проверить, насколько вы отчаянные. Жуткие декорации, костюмированные вечеринки и даже спектакли 18+: где можно встретить День всех святых – узнайте в материале.

И хотя в Киеве запланировано немало вечеринок и ивентов, мы знаем места, где "нечисть" на Хэллоуин будет самой яркой, а развлечения – наиболее атмосферными. Однако следует учесть, что из-за карантинных правил количество билетов может быть ограничено и вход будет осуществляться с сертификатами вакцинации или с отрицательными ПЦР-тестами.

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Краски Хэллоуина

Когда: 30 октября

Стоимость билетов: первые 100 билетов – 500 гривен

Адрес: BARVY, улица Мечникова, 3

Хотите провести Хэллоуин в ритме любимой электронной музыки? Тогда "Краски Хэллоуина" смогут вас порадовать не только жутким декором, но и выступлениями WEIZMAN, OZO и VOTUMА. Главным хедлайнером вечера станет итальянец FEDELE, который создает тренды в новой мировой волне электронной музыки, миксируя на основе хауза и техно самые разные жанры.



"Краски Хэллоуина" в Киеве / Фото Пресс-служба мероприятия

В кино – на "Хэллоуин убивает"

Когда: с 21 октября

Билеты: 100 – 210 гривен

Пощекотать нервы сможет новый триллер "Хэллоуин​ убивает". Это не просто очередной хоррор, а целая киноэпоха, ведь первая лента о безжалостном убийце вышла в далеком 1978 году. С тех пор в Голливуде не прекращают создавать новые части франшизы, которые испугают даже отчаяние.

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"Carmen Бордель"

Когда: 29 и 30 октября

Билеты: 1000 гривен, депозит – 1500 гривен

Адрес: Osocor Residence, улица Виноградная, 2

Только если вам уже исполнилось 18 лет, вы можете отпраздновать самый страшный праздник в эстетском борделе. Роскошный Osocor Residence на Хэллоуин превратится в то место, которое откроет потусторонний мир убийственных страстей. Легендарная история любви "Carmen" предстанет перед вами в новой суперпикантной интерпретации в форме феерического музыкально-танцевального шоу. Стать его участником смогут только 150 гостей, ведь организаторы хотят создать по-настоящему интимную атмосферу для любителей высокохудожественного эротизма.



"Carmen Бордель" / Фото Пресс-служба

Helloween в Музее Ханенко

Когда: 30 и 31 октября

Билеты: в костюмах – бесплатно

Адрес: Музей Ханенко, улица Терещенковская, 15

Людям, испытывающим интеллектуальный голод, придется по душе музейный вариант празднования Геловина. Потусторонне-страшную экскурсию проведет Евгений Осауленко, эксперт по истории и искусству буддизма. Словом, раскрываться в ней будут культурно-эстетические понятия "страшного" и "зазареального" в культурах народов Азии.



Гелловин в Музее Ханенко / Фото Пресс-служба

"Ночь маньяка"

Когда: 31 октября

Билеты: 200 гривен

Адрес: артстудия "Темный Софит", улица Владимирская, 71

Этот спектакль покажет историю псевдовлюбленных, далеко не ангелов. Что бывает, когда люди превращаются в демонов еще на Земле? Это продемонстрирует экспрессивная комедия, которая начнется очень мило. В общем, все, как в жизни, ведь все наши романы когда-то так хорошо начинались.

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Over the squat wall Halloween Party

Когда: 30 октября

Билеты: 100 гривен

Адрес: Терещенковская улица, 17В

Лучшая вечеринка для поклонников потусторонних компьютерных миров. Одевайтесь в костюм любимого героя или героини компьютерной игры и отправляйтесь в загадочное квест-приключение на Хэллоуин. Оказывается, за заборами сквотов открываются новые миры.



Ночь Геловина в Киеве / Фото Пресс-служба

HALLOWEEN WEEKEND

Когда: 30 октября

Адрес: Heaven club, улица Б. Гринченко, 7

А тем, кто увлекается атмосферой рейв-миров, непременно стоит посетить киевский клуб HEAVEN. Главным соблазнителем здесь на Хэллоуин станет CARBON. Атмосферу обещают в высшей степени техно-дьявольскую.



Геловин в Киеве 2021 / Фото Пресс-служба

Halloween Party

Когда: 29 октября

Адрес: PM HALL, улица Парковая дорога, 16А

Где-то в глубинах уже осенней Парковой дороги откроется портал в мир адского караоке. Начнется, правда, здесь все более чем по-ангельски – вечер открывает кавер-бэнд Бангладеш. А вот что в PM HALL будет происходить после полуночи… Это узнают только настоящие любители Хэллоуина.



Вечеринка на Хэллоуин в Киеве / Фото Пресс-служба

Joker&Harley Mad Love

Когда: 29 октября

Билеты: от 200 гривен

Адрес: SkyBar, улица Большая Васильковская, 5

Еще одну хэллоуинскую вечеринку решили посвятить одной из самых безумных кинопар – Джокеру и Харли Квинн. Но это не значит, что все гости будут повторять образы знаменитых комиксов. Быть ведьмой, вампиром или перейти на светлую сторону ангелов – выбор только за вами.



Джокер и Харли Mad Love / Фото Пресс-служба