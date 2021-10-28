Шалені вечірки та спектаклі 18+: як весело провести Геловін у Києві

Геловін – одне з найочікуваніших свят, адже саме в цей день можна перевірити, наскільки ви відчайдуха. Моторошні декорації, костюмовані вечірки та навіть вистави 18+: де можна зустріти День всіх святих – дізнавайтесь у матеріалі.

І хоч у Києві заплановано чимало вечірок та івентів, ми знаємо місця, де "нечисть" на Геловін буде найяскравішою, а розваги – найбільш атмосферними. Однак варто врахувати, що через карантинні правила кількість квитків може бути обмежена і вхід здійснюватиметься з сертифікатами вакцинації або ж з негативними ПЛР-тестами.

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Барви Геловіну

Коли: 30 жовтня

Вартість квитків: перші 100 квитків – 500 гривень

Адреса: BARVY, вулиця Мечникова, 3

Хочете провести Геловін у ритмі улюбленої електронної музики? Тоді "Барви Геловіну" зможуть вас порадувати не тільки моторошним декором, але й виступами WEIZMAN, O.Z.O. і VOTUMА. Головним хедлайнером вечора стане італієць FEDELE, який створює тренди у новій світовій хвилі електронної музики, міксуючи на основі хаузу і техно найрізноманітніші жанри.



"Барви Геловіну" у Києві / Фото Пресслужба заходу

У кіно – на "Геловін вбиває"

Коли: з 21 жовтня

Квитки: 100 – 210 гривень

Полоскотати нерви зможе новий трилер "Геловін вбиває". Це не просто черговий хорор, а ціла кіноепоха, адже перша стрічка про безжального вбивцю вийшла у далекому 1978 році. Відтоді у Голлівуді не припиняють створювати нові частини франшизи, які налякають навіть відчайдух.

"Геловін вбиває": дивіться трейлер

"Carmen Бордель"

Коли: 29 і 30 жовтня

Квитки: 1000 гривень, депозит – 1500 гривень

Адреса: Osocor Residence, вулиця Виноградна, 2

Тільки якщо вам вже виповнилося 18 років, ви можете відсвяткувати найстрашніше свято в естетському борделі. Розкішний Osocor Residence на Геловін перетвориться в те місце, яке відкриє потойбічний світ убивчих пристрастей. Легендарна історія кохання "Carmen" постане перед вами у новій суперпікантній інтерпретації у формі феєричного музично-танцювального шоу. Стати його учасником зможуть тільки 150 гостей, адже організатори хочуть створити по-справжньому інтимну атмосферу для шанувальників високохудожнього еротизму.



"Carmen Бордель" / Фото Пресслужба

Helloween в Музеї Ханенків

Коли: 30 і 31 жовтня

Квитки: у костюмах – безкоштовно

Адреса: Музей Ханенків, вулиця Терещенківська, 15

Людям, які відчувають інтелектуальний голод, припаде до душі музейний варіант святкування Геловіну. Потойбічно-страшну екскурсію проведе Євген Осауленко, експерт з історії та мистецтва буддизму. Словом, розкриватися в ній будуть культурно-естетичні поняття "страшного" і "позареального" у культурах народів Азії.



Геловін у Музеї Ханенків / Фото Пресслужба

"Ніч маньяка"

Коли: 31 жовтня

Квитки: 200 гривень

Адреса: артстудія "Темний Софіт", вулиця Володимирська, 71.

Цей спектакль покаже історію псевдозакоханих, які далеко не ангели. Що буває, коли люди перетворюються на демонів ще на Землі? Це продемонструє експресивна комедія, яка почнеться дуже мило. Загалом усе, як у житті, адже всі наші романи колись так добре починалися.

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Over the squat wall Halloween Party

Коли: 30 жовтня

Квитки: 100 гривень

Адреса: вулиця Терещенківська, 17В

Найкраща вечірка для шанувальників потойбічних комп'ютерних світів. Одягайтесь в костюм улюбленого героя або героїні комп'ютерної гри і вирушайте в загадкову квест-пригоду на Геловін. Виявляється, за парканами сквотів відкриваються нові світи.



Ніч Геловіну у Києві / Фото Пресслужба

HALLOWEEN WEEKEND

Коли: 30 жовтня

Адреса: Heaven club, вулиця Б. Грінченка, 7.

А тим, хто захоплюється атмосферою рейв-світів, неодмінно варто завітати у київський клуб HEAVEN. Головним спокусником тут на Геловін стане CARBON. Атмосферу обіцяють у вищій мірі техно-диявольську.



Геловін у Києві 2021 / Фото Пресслужба

Halloween Party

Коли: 29 жовтня

Адреса: PM HALL, вулиця Паркова дорога, 16А

Десь у глибинах вже осінньої Паркової дороги відкриється портал у світ пекельного караоке. Розпочнеться, правда, тут все більш ніж по-ангельськи – вечір відкриває кавер-бенд БАНГЛАДЕШ. А ось що в PM HALL буде творитись після півночі… Це дізнаються тільки справжні любителі Геловіну.



Вечірка на Геловін у Києві / Фото Пресслужба

Joker&Harley Mad Love

Коли: 29 жовтня

Квитки: від 200 гривень

Адреса: SkyBar, вулиця Велика Васильківська, 5

Ще одну геловінську вечірку вирішили присвятити одній з найшаленіших кінопар – Джокеру та Гарлі Квінн. Та це не означає, що всі гості повторюватимуть образи знаменитих героїв коміксів. Бути відьмою, вампіром чи перейти на "світлу" сторону ангелів – вибір тільки за вами.



Joker&Harley Mad Love / Фото Пресслужба