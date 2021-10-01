Концерт Монатика или экшен про Бонда: как интересно провести выходные 2 - 3 октября в Киеве
Источник:24 канал
На первые выходные октября в Киеве состоится 5 концертов, где будут выступать украинские и иностранные звезды. Также пройдут мероприятия под открытым небом, а в кино можно посмотреть новые ленты, в частности, продолжение культовых лент о Джеймсе Бонде.
И хотя на улице становится все холоднее, это отнюдь не повод проводить выходные дома. В Киеве 2 - 3 октября ожидается немало интересных событий, которые подарят замечательные эмоции на целую неделю. А вот будет ли это концерт, выставка, кино или фестиваль - выбор за вами.
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Концерты
MONATIK и Анна ТринчерДата выступления – 2 октября, 20:00
Локация – клуб Queen, Набережное шоссе, 25
Билет: от 650 до 1200 гривен
Все поклонники творчества Монатика могут вживую услышать его песни. В Киеве пройдет выступление артиста с участием Анны Тринчер. Поэтому если хочется провести выходной с "Ритм", поторопитесь!
Монатик и Анна Тринчер зажгут в Киеве / Фото Queen
Sailor & IДата выступления – 2 октября, 23:00
Локация – клуб SkyBar, Большая Васильковская, 5
Билет: від 200 гривен
Он не просто диджей, но и музыкант, композитор и продюсер. Исполнитель оказывает огромное влияние на культуру электронной музыки. Sailor & I играет в ключевых клубах и на фестивалях по всему миру, разделяет сцену с различными артистами, такими как Tale of Us, Джон Хопкинс, DJ Tennis, M83 и Kiasmos.
Sailor & I виступить з концертом у Києві / Фото SkyBar
Ot VintaДата виступления – 3 октября, 20:00
Локация: клуб Docker Pub, улица Богатырская, 25
Билет: 200 – 375 гривен
Ot Vinta – основатели самобытного стиля "укр-а-билли". С ними точно не соскучишься, так лирических песен в их репертуаре нет. А ноги сами пустятся в пляс под их хиты: "Зря я наелся лука", "Рок-н-ролл для черепах", "Бабина тумба", "ногами-тин-Дымба", "Лошадь" и другие.
Ot Vinta наполнят зал Docker Pub драйвом / Фото "Карабас"
Василий ЗинкевичДата выступления – 3 октября, 18:00
Локация: Палац "Украина"
Билет: 150 – 1200 гривен
Концерт народного артиста Василия Зинкевича называется "Скрипка играет". Он состоится с участием скрипача-виртуоза Василия Попадюка из Канады и автора-исполнительницы Kristina V, которая уже покорила своим пением украинскую диаспору в США.
Концерт в палаці "Украина" / Фото "Контрамарка"
Выставки и фестивали
Фестиваль хризантем: история любвиЛокация: "Співоче поле"
Когда: с 1 по 31 октября
Билет: 25 – 150 гривен
Киевляне и гости столицы смогут увидеть композиции на любовную тематику, созданные более миллиона бутонов цветов. Это точно стоит увидеть!
Фестиваль крафтового сыраЛокация: ВДНХ
Когда: 2 – 3 октября
Билет: вход бесплатный.
В эти выходные на фестивале можно будет попробовать более 300 различных сортов сыра от 60 лучших производителей со всей страны.
Экскурсия-путешествие на ВДНХЛокация: ВДНХ
Когда: 2 октября
Билет: 300 гривен
У ВДНХ приглашают на экскурсию / Фото ВДНХ
Во время экскурсии вы сможете ближе познакомиться с прекрасной архитектурой комплекса, узнать малоизвестные факты из его истории и побывать там, куда обычно невозможно попасть.
Экскурсия об искусствеЛокация: ВДНХ
Когда: 2 октября в 16:00
Билет: 150 гривен
Экскурсию будет проводить Евгения Моляр. Маршрут охватит центральные павильоны с их декоративными росписями, скульптурными композициями и керамическими элементами. Гости узнают больше о художественных техники, применяемых при оформлении зданий и авторов, которые работали над воплощением проектов.
День рождения Музея НаукиЛокация: ВДНХ
Когда: 2 – 3 октября
Билет: 150 гривен
В пространстве появилось около 10 новых экспонатов, некоторые из них вернулись из путешествий по стране. Также гости смогут пройти новые игры "Матемагия" и "Капитан Вектор". Музей расположен в павильоне №23. Здесь есть более 120 инсталляций и экспонатов о науке и исследования.
Мир ВеликановЛокация: парк Голосеево
Когда: ежедневно с 10:00 – 20:00
Билет: 150 – 200 гривен
Великаны по сравнению с детьми / Фото "Мир Великанов"
Здесь детей и взрослых ждут великаны, которые двигаются и разговаривают голосами известных украинских заменитостей. Качели, шахматы-великаны и домино, а еще – моментальные снимки и вкусные блюда на фут-корте.
Что посмотреть в кино
Но если вы – любтель кино, не пропустите голливудские новинки в кинотеатре. 2 – 3 октября в прокате ленты:
- "007: не время умирать";
- "Титан";
- "Свидание в Нью-Йорке";
- "Узники Страны призраков";
- "Литл Гром";
- "Чужая земля".
"007: не время умирать": смотрите трейлер
Кроме этого, в столичном кинотеатре "Жовтень" происходит показ короткометражных 100 фильмов за 100 минут. В то же время для зрителей будут доступны фильмы, релиз которых состоялся раньше. В частности, в кинотеатрах показывают
- "Махнемся телами";
- "Метель душ";
- "Бестселлер";
- "Мулан Новая легенда";
- "Ведьмы Блэквуда";
- "Холодный расчет";
- "Режим героя";
- "Ненависть";
- "Дюна";
- "Гунд".