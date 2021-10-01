Концерт Монатика или экшен про Бонда: как интересно провести выходные 2 - 3 октября в Киеве

На первые выходные октября в Киеве состоится 5 концертов, где будут выступать украинские и иностранные звезды. Также пройдут мероприятия под открытым небом, а в кино можно посмотреть новые ленты, в частности, продолжение культовых лент о Джеймсе Бонде.

И хотя на улице становится все холоднее, это отнюдь не повод проводить выходные дома. В Киеве 2 - 3 октября ожидается немало интересных событий, которые подарят замечательные эмоции на целую неделю. А вот будет ли это концерт, выставка, кино или фестиваль - выбор за вами.

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Концерты

MONATIK и Анна Тринчер

– 2 октября, 20:00– клуб Queen, Набережное шоссе, 25от 650 до 1200 гривен

Все поклонники творчества Монатика могут вживую услышать его песни. В Киеве пройдет выступление артиста с участием Анны Тринчер. Поэтому если хочется провести выходной с "Ритм", поторопитесь!



Монатик и Анна Тринчер зажгут в Киеве​ / Фото Queen

Sailor & I

– 2 октября, 23:00– клуб SkyBar, Большая Васильковская, 5від 200 гривен

Он не просто диджей, но и музыкант, композитор и продюсер. Исполнитель оказывает огромное влияние на культуру электронной музыки. Sailor & I играет в ключевых клубах и на фестивалях по всему миру, разделяет сцену с различными артистами, такими как Tale of Us, Джон Хопкинс, DJ Tennis, M83 и Kiasmos.



Sailor & I виступить з концертом у Києві / Фото SkyBar

Ot Vinta

– 3 октября, 20:00клуб Docker Pub, улица Богатырская, 25200 – 375 гривен

Ot Vinta – основатели самобытного стиля "укр-а-билли". С ними точно не соскучишься, так лирических песен в их репертуаре нет. А ноги сами пустятся в пляс под их хиты: "Зря я наелся лука", "Рок-н-ролл для черепах", "Бабина тумба", "ногами-тин-Дымба", "Лошадь" и другие.



Ot Vinta наполнят зал Docker Pub драйвом / Фото "Карабас"

Василий Зинкевич

– 3 октября, 18:00Палац "Украина"150 – 1200 гривен

Концерт народного артиста Василия Зинкевича называется "Скрипка играет". Он состоится с участием скрипача-виртуоза Василия Попадюка из Канады и автора-исполнительницы Kristina V, которая уже покорила своим пением украинскую диаспору в США.



Концерт в палаці "Украина" / Фото "Контрамарка"

Выставки и фестивали

Фестиваль хризантем: история любви

Из-за карантина вход на концерты возможен только для тех меломанов, которые имеют документ о вакцинации или ПЦР-тест."Співоче поле"с 1 по 31 октября: 25 – 150 гривен

Киевляне и гости столицы смогут увидеть композиции на любовную тематику, созданные более миллиона бутонов цветов. Это точно стоит увидеть!

Фестиваль крафтового сыра

ВДНХ2 – 3 октября: вход бесплатный.

В эти выходные на фестивале можно будет попробовать более 300 различных сортов сыра от 60 лучших производителей со всей страны.

Экскурсия-путешествие на ВДНХ

ВДНХ2 октября: 300 гривен



У ВДНХ приглашают на экскурсию / Фото ВДНХ

Во время экскурсии вы сможете ближе познакомиться с прекрасной архитектурой комплекса, узнать малоизвестные факты из его истории и побывать там, куда обычно невозможно попасть.

Экскурсия об искусстве

ВДНХ2 октября в 16:00150 гривен

Экскурсию будет проводить Евгения Моляр. Маршрут охватит центральные павильоны с их декоративными росписями, скульптурными композициями и керамическими элементами. Гости узнают больше о художественных техники, применяемых при оформлении зданий и авторов, которые работали над воплощением проектов.

День рождения Музея Науки

ВДНХ2 – 3 октября150 гривен

В пространстве появилось около 10 новых экспонатов, некоторые из них вернулись из путешествий по стране. Также гости смогут пройти новые игры "Матемагия" и "Капитан Вектор". Музей расположен в павильоне №23. Здесь есть более 120 инсталляций и экспонатов о науке и исследования.

Мир Великанов

парк Голосеевоежедневно с 10:00 – 20:00150 – 200 гривен



Великаны по сравнению с детьми / Фото "Мир Великанов"

Здесь детей и взрослых ждут великаны, которые двигаются и разговаривают голосами известных украинских заменитостей. Качели, шахматы-великаны и домино, а еще – моментальные снимки и вкусные блюда на фут-корте.

Что посмотреть в кино

Но если вы – любтель кино, не пропустите голливудские новинки в кинотеатре. 2 – 3 октября в прокате ленты:

"007: не время умирать";

"Титан";

"Свидание в Нью-Йорке";

"Узники Страны призраков";

"Литл Гром";

"Чужая земля".

Самая премьера этой осени – кинолента "007: не время умирать". Это пятая и последняя лента, где роль известного шпиона исполнил Дэниэл Крейг. О том, какой она будет, чего ожидать и стоит ли на нее идти в кино читайте тут

"007: не время умирать": смотрите трейлер

Кроме этого, в столичном кинотеатре "Жовтень" происходит показ короткометражных 100 фильмов за 100 минут. В то же время для зрителей будут доступны фильмы, релиз которых состоялся раньше. В частности, в кинотеатрах показывают