На выходные 2-3 октября во Львове синоптики прогнозируют солнечную и довольно теплую погоду. Поэтому смотреть спектакли под открытым небом - сплошное удовольствие.
К слову Концерт Монатика или экшен про Бонда: как интересно провести выходные 2 - 3 октября в Киеве
Программа фестиваля
Спектакль "Веселая история царевны Несмеяны"
Зрителей ожидает интересное действо от профессионалов своего дела. Спектакль покажет Киевский уличный театр "Highlights".
Спектакль "Any show"
Спектакль представят резиденты Одесского театра Маски "корпорации клоунов Orange mood".
Спектакль "Театр смеха и греха, или Украинский Декамерон"
Команда Черниговского областного Молодежного театра подготовила представление в 2 действиях, которые будет происходить в теплом и уютном театре.
Спектакль "Это все она"
Спектакль покажет Независимый театральный проект - команда молодых и амбициозных киевлян.
Спектакль "Эмигранты"
Спектакль покажут совместно два коллектива театра – Petofi из Венгрии и Jokai из Словакии. Обоим коллективам очень близка тема их выступления.
Спектакль "Маленький принц"
Вернет в детство и мудрую сказку Антуана де Сент-Экзюпери камерный театр Бартока из Венгрии. Есть возрастные ограничения – зрители должны быть старше 14 лет.
Спектакль "Top Girls" (18+)
Презентують свою працю актори Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Важно! Действуют возрастные ограничения 18+.
Спектакль "Америка"
Спектакль покажет команда Львовского академического театра "Воскресение".
Про фестиваль
Первые мероприятия проходили в 1989 году, однако свое название и концепт окончательно сформировались уже в независимой Украине. Слово эксперимент стал ключевым в концепции фестиваля 1994, именовался первым фестивалем молодежного экспериментального театра. Начиная с 1996 года он проводится под девизом "Классика глазами эксперимента".
Как происходило открытие фестиваля: видео