На выходные 2-3 октября во Львове синоптики прогнозируют солнечную и довольно теплую погоду. Поэтому смотреть спектакли под открытым небом - сплошное удовольствие.

К слову Концерт Монатика или экшен про Бонда: как интересно провести выходные 2 - 3 октября в Киеве

Программа фестиваля

Спектакль "Веселая история царевны Несмеяны"

Когда: 2 октября, 14:00

Длительность: 50 минут

Локация: площадь перед Оперным театром

Зрителей ожидает интересное действо от профессионалов своего дела. Спектакль покажет Киевский уличный театр "Highlights".

Спектакль "Any show"

Когда: 2 октября, 15:30

Длительность: 75 минут

Локация: площадь перед Оперным театром

Спектакль представят резиденты Одесского театра Маски "корпорации клоунов Orange mood".

Спектакль "Театр смеха и греха, или Украинский Декамерон"

Когда: 2 октября, 17:00

Длительность: 135 минут

Локация: театр "Воскресения", площадь Генерала Григоренка, 5

Команда Черниговского областного Молодежного театра подготовила представление в 2 действиях, которые будет происходить в теплом и уютном театре.

Спектакль "Это все она"

Когда: 2 октября, 19:30

Длительность: 90 минут

Локация: Первый театр, улица Гнатюка, 11

Спектакль покажет Независимый театральный проект - команда молодых и амбициозных киевлян.

Спектакль "Эмигранты"

Когда: 3 октября, 16:00

Длительность: 110 минут

Локация: театр "Воскресения", площадь Генерала Григоренка, 5

Спектакль покажут совместно два коллектива театра – Petofi из Венгрии и Jokai из Словакии. Обоим коллективам очень близка тема их выступления.

Спектакль "Маленький принц"

Когда: 3 октября, 18:00

Длительность: 60 минут

Локация: Первый театр, улица Гнатюка, 11

Вернет в детство и мудрую сказку Антуана де Сент-Экзюпери камерный театр Бартока из Венгрии. Есть возрастные ограничения – зрители должны быть старше 14 лет.

Спектакль "Top Girls" (18+)

Когда: 3 октября, 19:00

Длительность: 180 минут

Локация: театр Леси, улица Городоцкая, 36

Презентують свою працю актори Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Важно! Действуют возрастные ограничения 18+.

Спектакль "Америка"

Когда: 3 октября, 19:30

Длительность: 120 минут

Локация: театр "Воскресения", площадь Генерала Григоренка, 5

Спектакль покажет команда Львовского академического театра "Воскресение".

Про фестиваль

Первые мероприятия проходили в 1989 году, однако свое название и концепт окончательно сформировались уже в независимой Украине. Слово эксперимент стал ключевым в концепции фестиваля 1994, именовался первым фестивалем молодежного экспериментального театра. Начиная с 1996 года он проводится под девизом "Классика глазами эксперимента".

Как происходило открытие фестиваля: видео