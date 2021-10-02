Львов превратился в театральную сцену: какие спектакли пройдут на фестивале "Золотой лев"
Источник:"Золотий лев"
Центр Львова стал большой сценой для выступлений в рамках международного театрального фестиваля Золотой лев. Он продлится до 8 октября. Спектакли пройдут в театрах, на площади возле оперного театра и во дворике Львовской ратуши. О событиях, которые стоит посетить – читайте в материале.
На выходные 2-3 октября во Львове синоптики прогнозируют солнечную и довольно теплую погоду. Поэтому смотреть спектакли под открытым небом - сплошное удовольствие.
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Программа фестиваля
Спектакль "Веселая история царевны Несмеяны"Когда: 2 октября, 14:00
Длительность: 50 минут
Локация: площадь перед Оперным театром
Зрителей ожидает интересное действо от профессионалов своего дела. Спектакль покажет Киевский уличный театр "Highlights".
Спектакль "Any show"Когда: 2 октября, 15:30
Длительность: 75 минут
Локация: площадь перед Оперным театром
Спектакль представят резиденты Одесского театра Маски "корпорации клоунов Orange mood".
Спектакль "Театр смеха и греха, или Украинский Декамерон"Когда: 2 октября, 17:00
Длительность: 135 минут
Локация: театр "Воскресения", площадь Генерала Григоренка, 5
Команда Черниговского областного Молодежного театра подготовила представление в 2 действиях, которые будет происходить в теплом и уютном театре.
Спектакль "Это все она"Когда: 2 октября, 19:30
Длительность: 90 минут
Локация: Первый театр, улица Гнатюка, 11
Спектакль покажет Независимый театральный проект - команда молодых и амбициозных киевлян.
Спектакль "Эмигранты"Когда: 3 октября, 16:00
Длительность: 110 минут
Локация: театр "Воскресения", площадь Генерала Григоренка, 5
Спектакль покажут совместно два коллектива театра – Petofi из Венгрии и Jokai из Словакии. Обоим коллективам очень близка тема их выступления.
Спектакль "Маленький принц"Когда: 3 октября, 18:00
Длительность: 60 минут
Локация: Первый театр, улица Гнатюка, 11
Вернет в детство и мудрую сказку Антуана де Сент-Экзюпери камерный театр Бартока из Венгрии. Есть возрастные ограничения – зрители должны быть старше 14 лет.
Спектакль "Top Girls" (18+)Когда: 3 октября, 19:00
Длительность: 180 минут
Локация: театр Леси, улица Городоцкая, 36
Презентують свою працю актори Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Важно! Действуют возрастные ограничения 18+.
Спектакль "Америка"Когда: 3 октября, 19:30
Длительность: 120 минут
Локация: театр "Воскресения", площадь Генерала Григоренка, 5
Спектакль покажет команда Львовского академического театра "Воскресение".
Про фестиваль
Первые мероприятия проходили в 1989 году, однако свое название и концепт окончательно сформировались уже в независимой Украине. Слово эксперимент стал ключевым в концепции фестиваля 1994, именовался первым фестивалем молодежного экспериментального театра. Начиная с 1996 года он проводится под девизом "Классика глазами эксперимента".
Как происходило открытие фестиваля: видео