Не только литературный талант: в Киеве пройдет выставка OLE! Леся Подервянского

В четверг, 21 октября в Dymchuk Gallery откроется выставка известного украинского писателя Леся Подервянского. На ней будут представлены работы, которые художник создал в этом году.

К проекту вошли 8 живописных полотен из цикла "Коррида". Вместе с тем Олесь презентует свою новую книгу.

Актуально Понимать, вдохновляться и создавать: в Киеве пройдет серия бесплатных лекций об искусстве

OLE! Леся Подерв'янського

: 21 октября – 21 ноября: вторник – воскресенье, 11:00 – 19:00: Dymchuk Gallery. улица Ярославская, 21

Композиционно сюжеты картин Лея Подервянского созданы как стихи японской поэзии. Они совершенные, драматургические, в них можно увидеть соотношение человека и природного окружения. Нюансы, настроения, характеры художник подчеркнул цветом и яркими деталями: напряженным застывшим движением, взглядом, шпагой.



Одна з работ художника / Фото In Art

Вместе с тем в день открытия выставки, 21 октября, в 19 часов писатель презентует новую книгу "Прогулки запрещенными садами Йомасалы Хухиса с живописцем и мастером Кунг-Фу". Она является своеобразной антологией живописи автора и сборником афористичных текстов о пути самурая, живопись и искусство стратегии.