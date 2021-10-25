Неординарная вокалистка Рошин Мерфи из дуэта Moloko впервые посетит Украину

Мир все активнее просыпается от локдаунового сна и набирает концертные обороты, чем радует фанатов живой музыки самых разных жанров. И вот уже в мае года 2022 Киев посетит британская поп-дива ирландского происхождения Рошин Мерфи.

Это будет первый сольный концерт культовой британской экс-солистки дуэта Moloko в Украине.

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Рошин Мерфи получила признание одной из самых ярких исполнительниц электронной и танцевальной музыки еще в 90-х и успешно поддерживает свою популярность по сей день благодаря уникальному голосу и неординарной аранжировке песен.

Рошин Мерфи: что о ней известно

Насладиться визуально стильным живым выступлением с культовой музыкой киевляне и гости города смогут в канун летав Киеве в Stereo Plaza.

Современная поп-дива начинала как участница группы Moloko вместе с Марком Брайдоном, где и получила признание. Впоследствии как сольная исполнительница она только закрепила успех и выпустила 5 альбомов, в которых экспериментировала с разными стилями: от "диско" и "поп" до "хауса" и "джаза". Ее последний альбом Róisín Machine, который вышел в 2020 году, стал одним из лучших записей года по версии изданий BBC, The Guardian, Pitchfork, NME и других, а Electronic Beats называют Рошин Мерфи "настоящей королевой арт-поп музыки XX века".

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