Объявили хедлайнера фестиваля Glastonbury-2022: ею стала Бийли Айлиш

Масштабный фестиваль Glastonbury в Великобритании, который состоится уже в следующем году, объявил самого молодого в своей истории хедлейнера. Ею стала исполнительница Бийли Айлиш. Она будет выступать в пятницу, 24 июня 2022 года.

Этот фестиваль в следующем году состоится вживую после двух лет пандемии. В 2021 году его провели онлайн.

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Первый хедлайнер крупнейшего фестиваля

Певица сообщила о том, что ее выбрали хедлайнером в своем инстаграме. Она опубликовала фото в худые с лого фестиваля и добавила надпись 2022. Эту фотографию также опубликовала организатор фестиваля Glastonbury Эмили Ивис, подтвердив эту информацию.

Это ощущается как идеальный момент для нашего возвращения, и я не могу дождаться!

– написала она.



Фото Бийли Айлиш в Мерч фестиваля / фото с твиттера Эмили Ивис

Певица также станет первой женщиной-хедлайнером с 2016 года. Тейлор Свифт должна была выступить в 2020 году, но фестиваль отменили.

Фестиваль Glastonbury является ежегодным, начиная с 1970 года. Те билеты, которые покупали на событие в 2020 году, автоматически становятся пропускам на 2022. Запад проводить традиционно недалеко от города Гластонбери в Великобритании с 22 по 26 июня.