От классики до Леди Гаги: громкий концерт во Львове с Николаем Куликом и звездными солистами
Источник:24 канал
Уже в этот вторник на сцене Львовского национального академического театра оперы и балета оркестр капеллы "Трембита", лучшие солисты, хористы и даже рок-группа погрузят в музыку львовян и гостей города.
Когда 5 октября в 19:00
Где: г. Львов, просп. Свободы, 28, Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой
Стоимость билетов: от 240 до 890 грн
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По случаю 40-летия творческой деятельности лауреата Национальной премии им. Т. Шевченко, народного артиста Украины Николая Кулика во Львове мастера вокала и музыки представят двухчасовой гала-концерт "Lviv Gala Concert". Вы сможете насладиться не только классической частью действа, но и послушать мировые хиты от Barbra Streisand до Lady Gaga.
Концерт разделяться на 2 части:
- В первой части "Modern classic music" будут звучать фрагменты из оратории М. Волынского "Я тебе кличу", которые выполнят народный артист Украины Сергей Магера и заслуженная артистка Украины Татьяна Вахновская.
- Во второй части "World hits" прозвучат самые известные мировые хиты, которые выполнят выдающиеся украинские солисты в сопровождении оркестра и хора: Павел Табаков, Виктория Ященко, Сестры Тельнюк, Павел Ильницкий и специальный гость из Италии – Alfonso Oliver.
А еще прозвучат известные песни Владимира Иваcюка авторской обработки и аранжировки Николая Кулика.
Также в концерте примут участие хористы и музыканты капеллы "Трембита".
Капелла Трембита – Аллилуйя смотреть онлайн
Вы окунетесь в незабываемые ощущения красоты тембров голоса знаменитых солистов, хора, рок-группы и оркестра капеллы "Трембита" в популярной, современной музыке с яркими визуальными эффектами. Также в концерте примут участие Ольга Томкив, Ольга Муль, Вероника Посацкая, Вадим Коваль, Сергей Борута. Ведущие: Мария Христинич и Олег Пригода. Продюсер проекта – Михаил Перун,
– сообщили организаторы действа BIGSHOW Agency.
Что известно о народном артисте Украины Николае Кулике
Работа Николая Васильевича тесно связана с творчеством капеллы "Трембита", с которой он гастролировал почти во всех странах Европы с множеством концертов – в одной только Германии их количество превысило тысячу.
В Украине же народный артист и капелла выступали не раз на сцене Национальной оперы Киева и Львова в присутствии Президентов Украины, правительства Украины, представителей дипломатических корпусов различных стран и руководителей Церквей.