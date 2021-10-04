От классики до Леди Гаги: громкий концерт во Львове с Николаем Куликом и звездными солистами

Уже в этот вторник на сцене Львовского национального академического театра оперы и балета оркестр капеллы "Трембита", лучшие солисты, хористы и даже рок-группа погрузят в музыку львовян и гостей города.

Когда 5 октября в 19:00

Где: г. Львов, просп. Свободы, 28, Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой

Стоимость билетов: от 240 до 890 грн

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По случаю 40-летия творческой деятельности лауреата Национальной премии им. Т. Шевченко, народного артиста Украины Николая Кулика во Львове мастера вокала и музыки представят двухчасовой гала-концерт "Lviv Gala Concert". Вы сможете насладиться не только классической частью действа, но и послушать мировые хиты от Barbra Streisand до Lady Gaga.

Концерт разделяться на 2 части:

В первой части "Modern classic music" будут звучать фрагменты из оратории М. Волынского "Я тебе кличу", которые выполнят народный артист Украины Сергей Магера и заслуженная артистка Украины Татьяна Вахновская.

будут звучать фрагменты из оратории М. Волынского "Я тебе кличу", которые выполнят народный артист Украины Сергей Магера и заслуженная артистка Украины Татьяна Вахновская. Во второй части "World hits" прозвучат самые известные мировые хиты, которые выполнят выдающиеся украинские солисты в сопровождении оркестра и хора: Павел Табаков, Виктория Ященко, Сестры Тельнюк, Павел Ильницкий и специальный гость из Италии – Alfonso Oliver.

А еще прозвучат известные песни Владимира Иваcюка авторской обработки и аранжировки Николая Кулика.

Также в концерте примут участие хористы и музыканты капеллы "Трембита".

Капелла Трембита – Аллилуйя смотреть онлайн

Вы окунетесь в незабываемые ощущения красоты тембров голоса знаменитых солистов, хора, рок-группы и оркестра капеллы "Трембита" в популярной, современной музыке с яркими визуальными эффектами. Также в концерте примут участие Ольга Томкив, Ольга Муль, Вероника Посацкая, Вадим Коваль, Сергей Борута. Ведущие: Мария Христинич и Олег Пригода. Продюсер проекта – Михаил Перун,

– сообщили организаторы действа BIGSHOW Agency.