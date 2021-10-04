Коли: 5 жовтня о 19:00

Де: м. Львів, просп. Свободи, 28, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької

Вартість квитків: від 240 до 890 грн

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З нагоди 40-річчя творчої діяльності лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка, народного артиста України Миколи Кулика у Львові майстри вокалу та музики презентують двогодинний гала-концерт "Lviv Gala Concert". Ви зможете насолодитися не лише класичною частиною дійства, але й послухати світові хіти від Barbra Streisand до Lady Gaga.

Концерт поділятиметься на 2 частини:

У першій частині "Modern classic music" звучатимуть фрагменти з ораторії М. Волинського "Я тебе кличу", які виконають народний артист України Сергій Магера та заслужена артистка України Тетяна Вахновська.

звучатимуть фрагменти з ораторії М. Волинського "Я тебе кличу", які виконають народний артист України Сергій Магера та заслужена артистка України Тетяна Вахновська. У другій частині "World hits" прозвучать найвідоміші світові хіти, які виконають видатні українські солісти у супроводі оркестру та хору: Павло Табаков, Вікторія Ященко, Сестри Тельнюк, Павло Ільницький та спеціальний гість з Італії – Alfonso Oliver.

А ще прозвучать відомі пісні Володимира Іваcюка авторської обробки та аранжування Миколи Кулика.

Також у концерті візьмуть участь хористи та музиканти капели "Трембіта".

Капела Трембіта – Алилуя дивитися відео онлайн

Ви зануритеся у незабутні відчуття краси тембрів голосу знаменитих солістів, хору, рок-групи та оркестру капели "Трембіта" у популярній, сучасній музиці з яскравими візуальними ефектами. Також у концерті візьмуть участь Ольга Томків, Ольга Муль, Вероніка Посацька, Вадим Коваль, Сергій Борута. Ведучі: Марія Христинич та Олег Пригода. Продюсер проєкту – Михайло Перун,

– повідомили організатори дійства BIGSHOW Agency.