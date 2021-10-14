Премьера мюзикла с увлекательным сюжетом "Дориан Грей" уже в Киеве

История XIX века не надоедает зрителю и становится все более актуальной в сегодняшнем обществе. Современная постановка яркого шоу и интересного сюжета уже скоро украсят вечер киевлян и гостей города.

История об английском аристократе, который выменял свою душу на вечную молодость, на протяжении веков приковывает внимание и побуждает к размышлениям. Сюжет воплощался не раз в фильмах и спектаклях в самых разных странах, а теперь он появился в мюзикле в 2 действиях на сцене Киевского национального академического театра оперетты.

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Возможность получать все земные удовольствия, впадать в тайные пороки, плести опасные интриги будоражит сознание многих. Но какова цена стоит за всем этим и стоит ли того. А также насколько широко красота человека открывает перед ним все двери – над этими и другими вопросами предлагает поразмышлять автор мистической истории "Портрет Дориана Грея" через впечатляющий мюзикл композитора Варкони Матиаса и писателей-режиссеров Аса Яноша и Гунара Браунке.

В связи с усилением карантинных мероприятий и внедрением в Украине "желтой" зоны, наполняемость зала в Национальной оперетте Украины осуществляется на 50% мест.

Премьера нового мюзикла "Дориан Грей" на сцене Национальной оперетты Украины

Что известно о сюжете?

Роман Оскара Уайльда рассказывает о молодом англичанине, который решил, что красота является единственной вещью в мире, ради которой стоит жить. Но она не вечна, поэтому Дориан приковал свою душу к картине, выменяв ее, душу, на вечную молодость. Жизнь только в удовольствие и соблазны, которые предлагают парню его статус и красота, заставляют терять голову, а в результате чувство реальности и возможность отличать добро от зла. Внешне красавец, а изнутри – чудовище, которое увидеть можно лишь на картине...