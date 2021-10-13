Она будет проходить одновременно в онлайне и оффлайне. Вживую можно посмотреть спектакль в Киеве.

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Антрацит: смыслы

Режиссер Павел Юров – родом из шахтерского городка Антрацит. Он является соавтором сценария к одноименному мюзиклу совместно с британской художницей и режиссером Вики Торнтон. Музыку к мюзиклу пишет Маргарита Куличова, известная как Grisly Faye.

Музыканты, которые работают в мюзикле тоже родом из шахтерских городков с запада и востока Украины. Я люблю слушать людей, которые являются частью большой машины, и разбирать машины, окружающих людей,

– рассказала композитор Grisly Faye в комментарии MUZVAR.

По сюжету, шахтер Алексей теряет друга во время аварии в забое. Он чувствует вину за то, что произошло. Однажды после вспышки фотоаппарата он открывает способность перемещаться во времени и хочет изменить прошлое. Спектакль погрузит зрителей в более глубокие смыслы и переживания героев, а музыка усилит реальность событий на сцене.

Проект выполняет ОО "Точка соприкосновения" в партнерстве с Grand Duke Films Limited и Диким Театром при поддержке Украинского Культурного Фонда и Европейского Союза по программе House of Europe.

Где увидеть мюзикл

Офлайн: Национальный центр Александра Довженко, улица Васильковская, 1, метро "Голосеевская"

Национальный центр Александра Довженко, улица Васильковская, 1, метро "Голосеевская" Онлайн: тут.

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