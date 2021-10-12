Прощальный тур по Украине: где и когда можно будет услышать Vivienne Mort
Источник:Vivienne Mort
Перед тем, как на неопределенное время пропасть из музыкального пространства, Vivienne Mort с трогательным прощальным туром "Vivienne Mort. Fin de la première partie" до конца этой осени посетит еще ряд городов Украины.
Еще в 2019 году популярная украинская инди-рок-группа на официальной фейсбук-странице ошеломила известием о паузе на неопределенный срок в музыкальной карьере и туре по Украине, который может стать последним.
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"Vivienne Mort. Fin de la première partie" – конец первой главы. Он не об исчезновении группы как таковой, но о ее трансформации, изменениях в репертуаре и составе. А также это – последний аккорд накануне творческой паузы.
Дорогие друзья! Мы хотим обойтись без пафосных заявлений и надеемся, что эта новость не будет принята вами трагически.
Vivienne Mort даст ряд концертов в полном составе и возьмет паузу на неопределенный срок.
Здесь должно быть классическое приглашение с призывом не пропустить этот концерт, взамен мы просто от себя скажем, что в последнее время редко выступали полным составом, очень по этому соскучились, хотим встретиться с вами и спеть вместе,
– писала группа в 2019 году в фейсбук-заметке.
На концерте вы услышите и новую песню "Друже Мій", и старые душевные и такие любимые песни, как "Іній", "Сліди маленьких рук", "Голубка" и другие.
Vivienne Mort - Друже Мій: смотреть видео онлайн
"Этой осенью состоится тур по Украине, в котором последний раз можно будет послушать песни группы в классическом звучании. Мы несколько раз переносили тур и наконец все похоже на то, что наша встреча состоится. Я благодарю слушателей, что дождались. Я была поражена их доверием и тем, что они хранили билеты два года. Их места по-прежнему закреплены за ними. Я очень надеюсь, что на этот раз мы увидимся и ничто нам не помешает. В программе будет альбом "Досвід" и популярные программные песни", – рассказала вокалистка группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина в эфире "Радіо Промінь".
Поэтому все фанаты группы и любители качественной украинской музыки имеют возможность прийти и услышать вживую волшебный вокал солистки Даниэлы Заюшкиной и спеть вместе любимые песни перед, вероятно, длительной паузой.
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Концертный тур Vivienne Mort / Источник: фейсбук-страница Vivienne Mort
В каких городах побывает Vivienne Mort
С 25 октября по 19 ноября инди-рок группа побывает в:
- Луцке
- Ровно
- Львове
- Ивано-Франковске
- Хмельницком
- Виннице
- Полтаве
- Харькове
- Днепре
- Запорожье
- Николаеве
- Одессе
- Кропивницком
- Черкассах
- Киеве
Узнать подробную информацию о туре и приобрести билеты можно по ссылке.
Что известно о Vivienne Mort?
Один из главных представителей украинского инди-рока Vivienne Mort с 2007 года основания подарил меломанам 6 альбомов качественной и трогательной украинской музыки. Он выступал на множестве фестивалей и концертов, принял участие в национальном отборе Евровидения-2017, а также был номинирован на Шевченковскую премию в номинации "Музыкальное искусство".