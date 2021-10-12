Прощальный тур по Украине: где и когда можно будет услышать Vivienne Mort

Перед тем, как на неопределенное время пропасть из музыкального пространства, Vivienne Mort с трогательным прощальным туром "Vivienne Mort. Fin de la première partie" до конца этой осени посетит еще ряд городов Украины.

Еще в 2019 году популярная украинская инди-рок-группа на официальной фейсбук-странице ошеломила известием о паузе на неопределенный срок в музыкальной карьере и туре по Украине, который может стать последним.

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"Vivienne Mort. Fin de la première partie" – конец первой главы. Он не об исчезновении группы как таковой, но о ее трансформации, изменениях в репертуаре и составе. А также это – последний аккорд накануне творческой паузы.

Дорогие друзья! Мы хотим обойтись без пафосных заявлений и надеемся, что эта новость не будет принята вами трагически.

Vivienne Mort даст ряд концертов в полном составе и возьмет паузу на неопределенный срок.

Здесь должно быть классическое приглашение с призывом не пропустить этот концерт, взамен мы просто от себя скажем, что в последнее время редко выступали полным составом, очень по этому соскучились, хотим встретиться с вами и спеть вместе,

– писала группа в 2019 году в фейсбук-заметке.

На концерте вы услышите и новую песню "Друже Мій", и старые душевные и такие любимые песни, как "Іній", "Сліди маленьких рук", "Голубка" и другие.

Vivienne Mort - Друже Мій: смотреть видео онлайн

"Этой осенью состоится тур по Украине, в котором последний раз можно будет послушать песни группы в классическом звучании. Мы несколько раз переносили тур и наконец все похоже на то, что наша встреча состоится. Я благодарю слушателей, что дождались. Я была поражена их доверием и тем, что они хранили билеты два года. Их места по-прежнему закреплены за ними. Я очень надеюсь, что на этот раз мы увидимся и ничто нам не помешает. В программе будет альбом "Досвід" и популярные программные песни", – рассказала вокалистка группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина в эфире "Радіо Промінь".

Поэтому все фанаты группы и любители качественной украинской музыки имеют возможность прийти и услышать вживую волшебный вокал солистки Даниэлы Заюшкиной и спеть вместе любимые песни перед, вероятно, длительной паузой.

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Концертный тур Vivienne Mort / Источник: фейсбук-страница Vivienne Mort

В каких городах побывает Vivienne Mort

С 25 октября по 19 ноября инди-рок группа побывает в:

Луцке

Ровно

Львове

Ивано-Франковске

Хмельницком

Виннице

Полтаве

Харькове

Днепре

Запорожье

Николаеве

Одессе

Кропивницком

Черкассах

Киеве

Узнать подробную информацию о туре и приобрести билеты можно по ссылке.