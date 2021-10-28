Работы украинских художников представлены на World Expo Dubai 2020: фото инновационных картин

На Всемирной выставке World Expo Dubai 2020 есть украинский павильон. В нем представлены работы 5 талантливых художников и тема инноваций. Она продлится до 31 марта 2022 года.

Во время выставки Украина надеется содействовать диалогу с миром через свой павильон и искусство. Это касается сферы технологии, экономики, социально-культурной и деловой сферы.

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Украинский павильон в Дубае

В рамках павильона Expo 2020 Dubai Украина представляет работы современных украинских художников на выставке "Эллипсис". Название означает ряд из трех точек, обозначающих нечто мощное и неописуемое, что указывает на дальнейший ход событий. Все мероприятия в украинском павильоне будут разделены на 4 темы:

разумная жизнь,

умное здоровье,

разумное мышление,

разумные чувства.



Работы украинских художников на выставке в Дубае / Фото Степана Рябченко

Здесь представлены работы Степана Рябченко из серии "Виртуальные ландшафты", есть также компьютерная анимация Виртуального цветка, скульптура "Играя облако" и робот, который рисует графику реальной ручкой и подписывает подписью художника. Также есть работы других украинских художников – Виктора Сидоренко, Сергея Мельниченко, Олега Тистола, Егора Зигура.

"Цифровая" природа Рябченко состоит в гармонии между человеком и его природным окружением, когда каждый участник отношений является субъектом и имеет сознание. Художник наделяет природу не только проекциями человеческих чувств и ассоциаций, но и ее собственными чувствами, заново мифологизирует ее, делая человека одним из элементов этого мифа.



Работа Степана Рябченко на выставке в Дубае / Фото Степана Рябченко

Выставка была открыта 1 октября 2021 года. Украинский павильон площадью 2600 квадратных метров и оформлен с использованием аутентичной стилистики и орнамента.