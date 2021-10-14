Романтические фотосессии в золотом письме или пикник: 6 лучших парков недалеко от Киева

Синоптики обещают солнечную погоду на длинные октябрьские выходные в Киеве. Чтобы расслабиться и насладиться драгоценными днях золотой осенью, Afisha24 предлагает подборку ландшафтных и дендропарков под Киевом.

В этих природных оазисах можно будет уделить время прогулке с близкими людьми. Поэтому забивайте названия парков в свои навигаторы и отправляйтесь в гости к цветным приключений!

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Дендропарк "Александрия"

Этот дендропарк один из старейших и крупнейших в Украине. Заботливыми руками сотрудников парка совместно с матушкой-природой здесь оборудовали несколько павильонов, фонтанов и вырастили десятки интересных композиций. Здесь есть китайский мостик со скульптурами мудреца и китаянки, Царский павильон, в котором жили гости Браницких, Танцевальный павильон, колоннада "Эхо", павильоны "Ротонда" и "Руины", водоемы с утками и лебедями, мостики, скульптуры.

Парк Сухолучье

Это ивнет резиденция в 60 километрах от столицы. В естественном пространстве, где есть более 30 гектаров соснового леса, прекрасно получится расслабиться и релаксировать. Это место - как другое измерение комфортного видпочинку.Тут ярче светит солнце, воздух сладкое от ароматных трав, везде перекликаются птицы, а лошади, серны, муфлоны и олени совсем не боятся людей.



Животные в парке / Фото с фейсбуке парка "Сухолучье"

резиденция Межигорье

Бывшая резиденция президента беглеца даже через столько лет поражает своей роскошью. Главный дворец, он же клубный дом под названием "Хонка", его старый дом, домик для гостей, знаменитый дворец на воде "Галеон", а также спортивный комплекс! Но это еще не все: тир, боулинг, спа, гольф и яхт-клубы, вертолетная площадка, гараж с коллекцией раритетных автомобилей ... Кажется, всего и не перечислить. А если это увидеть – то можно надолго остаться в потрясение. Однако лучше один раз увидеть "коррупционный Версаль" 1000 раз о нем услышать.

Ландшафтный парк "Буки"

Парк поделен на 2 части. В первую вход бесплатный, а вот попасть на территорию другого можно только с входным билетом. Здесь расположены усадьба сусловых, Аллея сказок с детской площадкой и небольшой зоопарк. В нем интересно будет детям познакомиться с пони, медведями, львами, оленями, даже со страусами и волчатами.

Парк "Феофания"

Эта живописная местность расположена в пределах Киева, поэтому вы доберетесь до нее довольно быстро. Несмотря на такую близость к мегаполису, парк похож на оазис спокойствия и релакса. Феофания интересная природными богатствами. Здесь вас ждут зеленые леса, богатая растительность, живописные озера, аллеи, беседки и детские площадки.



Парк осенью / Фото с фейсбуке парка "Феофания"

К цветущему раю в Добропарк

Это уникальный дендропарк, площадь которого равна 400 футбольным полям! Там детям и взрослым будет где развлечься! Есть прокат велосипедов и самокатов, можно дать волю на гидроскутерах. А еще – можно арендовать плед и корзинку для пикника, развлечь ребенка аттракционами, полакомиться уличной едой на фудкорте и принять участие в мастер-классе. Здесь обильно цветут тюльпаны весной, а осенью является хризантемы. Однако популярным это место стало благодаря ивент под открытым небом. Здесь проводят пленэры, вечеринки и семинары.