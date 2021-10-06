В подборке представлены 11 идей для отдыха взрослых и детей. Выбирайте то, что ближе по душе!

Интересено Увидеть воочию: 6 самых интересных выставок октября в Киеве

Урбан-парк

Билет: вход свободный

Режим работы: не ограничено

Выходные: нет

Урбан-парк в ВДНХ – это часть большого и современного спортивного кластера в Украине. Пространство предназначено для уличных культур, активного досуга, спорта. Здесь можно развлечься в скейт-парке, погонять на баскетбольной площадке, испытать свои силы на занятиях по воркауту, паркуру, танцев или стритболу. Также оборудованы дорожки для бега и большая детская площадка.

Планета динозавров

Билет: 100 – 190 гривен

Режим работы: ежедневно 10:00 – 20:00

Выходные: нет

Это развлечение будет интересно не только малышам, но и взрослым. Здесь расположены анимированные модели в реальном размере динозавров, доисторических птиц и летучих рептилий, некогда населявших Землю. Для полноты впечатлений у каждого из них воссоздали условия, в которых эти животные существовали.

Галерея стальных фигур

Билет: від 150 гривен

Режим работы: 10:00–20:00

Выходные: понедельник

Почти 100 экспонатов из железа расположены в галерее стальных фигур. Уникальность коллекции заключается в том, что эти фигуры созданы вручную из тормозных колодок, цепей и других подобных деталей. Здесь вы сможете оседлать стильный Харлей, посидеть на троне с Игры Престолов или пожать руку Дарту Вейдеру, можно увидеть героев любимых сериалов и фильмов, а также крутые автомобили, в которых можно почувствовать себя миллионером.

Пейнтбольный клуб "GANZ"

Билет: от 350 гривен

Режим работы: 10:00-20:00 (по предвари)

Выходные: нет

Пейтнбол и лазертааг – командные игры, во время которых компания сплачивается и проходит краткий курс настоящего бойца. Этот островок развлечений на ВДНХ придется по вкусу любителям активного отдыха, который можно совместить с вкусными посиделками за барбекю после. Здесь также есть зона отдыха, квесты, аниматоры, кейтеринг и организация выездных игр любой сложности.

Веревочный ​​SkyPark

Билет: 60 – 120 гривен

Режим работы: з 10:00 – 20:00

Выходные: нет

В веревочном парке можно испытать свою изобретательность. Например, с подсказками инструкторами, но только собственными силами пройти веревочную спираль ДНК или загадочный тибетский мостик? Интересно будет детям от 3 лет, есть трассы и для взрослых разного уровня сложности.

Танкодром и квадротрек "Экстрим-Рент"

Билет: від 250 гривен

Режим работы: 11:00 – 21:00

Выходные: понедельник

Это место на ВДНХ понравится любителям экстрима и острых ощущений. Можно взять в аренду квадрациклы или мотоциклы и почувствовать себя гонщиком первого класса!

Kitchen&Garden

Билет: вход свободный

Режим работы: 11:00-21:00

Выходные: понедельник

Здесь расположен магазин-студия декоративных растений и центр садоводства. А еще – уютное кафе среди зеленого сада. Можно прогуляться, выпить ароматного кофе или ароматного чая, полежать в гамаке и насладиться моментом.

Музей науки

Билет: 100 – 150 гривен

Режим работы: 10:00-20:00

Выходные: понедельник

Здесь происходят физические обычные чудеса. В пространстве есть более 120 инсталляций и экспонатов, которые захватывают внимание детей и взрослых. А еще в Музее науки можно покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и много килограммовый кристалл и еще много интересного!

TELEPORT360

Билет: от 120 гривен

Режим работы: 12:00 – 20:00по предварительной записи

Выходные: понедельник, вторник

На территории ВДНХ также уникальный сферический кинотеатр. Благодаря особому строению купола, просмотр фильмов превращается в настоящее шоу. Картинка и звук с любого ракурса поражают качеством и дарят неповторимые эмоции.

Планета бабочек

Билет: 120 – 140 гривен

Режим работы: з 10:00 до 17:00 (каждый час на 45 минут)

Выходные: нет

Единственная в Украине выставка-ферма живых бабочек в настоящем тропическом лесу. Организаторы разрешаются брать бабочек на руки и фотографироваться.

Музей гитар

Билет: 100 – 200 гривен

Режим работы: 11:00 – 20:00

Выходные: понедельник

Здесь представлены гитары и различные музыкальные инструменты, известных мировых брендов. На экспозиции представлены экземпляры с начала XX века и несколько инструментов мировых звезд. Вообще есть более 400 экспонатов гитар из частной коллекции.