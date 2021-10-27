В Киеве в десятый раз состоится международный фестиваль соцрекламы: даты показов

В ноябре в Киеве состоится юбилейный 10-й ежегодный международный фестиваль социальной рекламы. В нем примут участие как профи, так и начинающие, но самое главное – эти работы меняют наш с вами мир.

Фокусом нынешнего фестиваля будет ментальное здоровье. Во время события покажут ролики украинских и мировых рекламщиков.

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10 международный фестиваль рекламы в Киеве

В течение 9 лет это событие называлось Molodiya Festival, а теперь – Social Awareness Ads Festival (сокращенно SAAD Festival). Он будет проходить в сотрудничестве с проектом Психическое здоровье для Украины и Национальной психологической ассоциацией.

В рамках SAAD Festival покажут подборку соцрекламы со всего мира и выступления спикеров, а еще – психологический даркрум, немного перформанса и психодрамы, и техно до утра. Также будут глубокие интересные разговоры о рекламе, коммуникациях и пиаре. Будут также и рекламные ролики о защите окружающей среды, нравственном отношении к животным, правам человека, общественной активности и т.д.

Событие продлится 2 дня – 20 и 21 ноября в катакомбах Arsenal XXII. Вход свободен при условии регистрации, вакцинации и маски.

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