Симфоническое светомузыкальное шоу "Джаз – Поп – Рок" в Киеве!

Уже в эту среду, 13 октября, уникальная разножанровая программа с мировыми хитами ХХ века и современности в мастерском исполнении оркестра Eclectic Sound Orchestra сделает ваши впечатления от музыки просто незабываемыми!

Любимые композиции, которые уже стали частью мировой музыкальной истории, вы сможете услышать в современной оркестровой обработке, оформленной в светомузыкальное шоу с видеоинсталляциями, что подарит комплексное восприятие музыки и только яркие эмоции вам и вашим детям.

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Современные оркестровые обработки в живом исполнении и современные проекционные технологии, которые покажут увлекательный видеоряд в пространстве ArtArea – именно это обещают зрителям организаторы шоу.

– инновационное художественное пространство, которое объединяет несколько платформ от классической до уникальной digital галереи.

Eclectic Sound Orchestra представляет увлекательную программу с хитами от ХХ века и до сегодняшнего дня – 34 композиции, которые разделили на категории "Джаз", "Легенды рока", "Поп-иконы" и "Лучшая музыка". 70 минут отличной музыки от Queen до Lady Gaga, от Hit the road Jack до Sexual Revolution.

Что еще ожидает гостей мероприятия?

Возможность увидеть музыку . Именно так, ведь иммерсивные концерты с помощью современных технологий теперь могут вводить в состояние чувства глубокого погружения в действие. Вас окружит визуальный ряд, который буквально создаст эффект присутствия внутри действия.

. Именно так, ведь иммерсивные концерты с помощью современных технологий теперь могут вводить в состояние чувства глубокого погружения в действие. Вас окружит визуальный ряд, который буквально создаст эффект присутствия внутри действия. Следующий уровень – почувствовать левитацию. Графика, которая создает удивительный видеоряд, абстрактные инсталляции, кадры со всех уголков Земли и даже за ее пределами – шоу, которое поможет "летать". Это интересный и уникальный опыт для слушателя любой возрастной категории.

И все это в комфортной обстановке. Для вас будет работать бар, где есть большой выбор напитков и сладостей, вам предложат не только классические столики с обслуживанием, но и огромные кресла-мешки для 2-х и даже удобные шезлонги.

Все места расположены с учетом противоэпидемических нормативов.

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Что еще известно про Eclectic Sound Orchestra

Известный не только в Украине, но и в Европе оркестр уже 4 года поражает публику своими мероприятиями, где использует и электронные девайсы, и синхронизированный видеоряд. Он давал концерты в самых разнообразных локациях, даже планетариях, создавал множество саундтреков и выступал с большим количеством звезд эстрады и академической сцены.

Источник: Известный не только в Украине, но и в Европе оркестр уже 4 года поражает публику своими мероприятиями, где использует и электронные девайсы, и синхронизированный видеоряд. Он давал концерты в самых разнообразных локациях, даже планетариях, создавал множество саундтреков и выступал с большим количеством звезд эстрады и академической сцены.Источник: GALA Concert

: ArtArea, Киев, улица Софиевская 11-15: 13 октября в 19:00: 200 – 490 гривен.