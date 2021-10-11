Концерт проходил на Олимпийском стадионе столицы Италии с аудиторией в 60 000 человек. Поэтому исполнители с большого экрана играть хиты, а атмосферу создаст аудитория слушателей.
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Концерт в кино: детали
Шоу проходило в рамках The Unsustainable Tour в 2013 году. Muse объехала с ним все главные концертные площадки мира. Оно считается одной из самых экстравагантных постановок группы за всю ее историю.
В плейлисте – самые известные композиции исполнителей и хиты с их альбома "The 2nd Law":
- "Animals";
- "Explorers";
- "Hysteria";
- "Feeling Good";
- "Madness";
- "Time Is Running Out";
- "Survival";
- "Isolated System" тощо.
Событие длилось полтора часа, в течение которых поклонники наслаждались каждой музыкальной нотой. Даже в записи сохранилась ощутимая атмосфера драйва, что окутывала огромный стадион!
Цены на билеты зависят от города показа. В среднем от 150 до 250 гривен.
Промо выступления: видео