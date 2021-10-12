Солистку группы The HARDKISS поздравили во время концерта: праздничное видео
Источник:инстаграм The HARDKISS
В Николаеве солистку группы The HARDKISS Юлию Санину поздравили с днем рождения. Во время выступления 11 октября на сцену вынесли торт с зажженными свечами.
На видео заметно, что поздравление стало для Юлии сюрпризом. Фронтвумен группы отпраздновала свое 31-летие.
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День рождения на сцене
Теплое поздравление в Николаеве организовал муж артистки Валерий Бебко. В этот день у группы было 2 концерта подряд в рамках Всеукраинского тура.
Поздравление Юлии Саниной: видео
Он посвящен еще и юбилею группы – в этом году The Hardkiss празднует свое 10-летие. Клипы исполнителей набирают миллионы просмотров, а саму Юлию эксперты называют символом современной украинской рок-музыки.
Расписание предстоящих выступлений группы:
- 12 октября – Херсон;
- 13 октября – Одесса;
- 15 та 16 октября – Львов.