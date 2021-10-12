Солистку группы The HARDKISS поздравили во время концерта: праздничное видео

В Николаеве солистку группы The HARDKISS Юлию Санину поздравили с днем рождения. Во время выступления 11 октября на сцену вынесли торт с зажженными свечами.

На видео заметно, что поздравление стало для Юлии сюрпризом. Фронтвумен группы отпраздновала свое 31-летие.

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День рождения на сцене

Теплое поздравление в Николаеве организовал муж артистки Валерий Бебко. В этот день у группы было 2 концерта подряд в рамках Всеукраинского тура.

Поздравление Юлии Саниной: видео

Он посвящен еще и юбилею группы – в этом году The Hardkiss празднует свое 10-летие. Клипы исполнителей набирают миллионы просмотров, а саму Юлию эксперты называют символом современной украинской рок-музыки.

Расписание предстоящих выступлений группы: