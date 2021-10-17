Организаторы обещают, что зрители непременно получат незабываемые впечатления от этого вечера.
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"Танго на пуантах"
Спектакль во Львовском театре оперы и балета будет посвящена 100 юбилея великого маэстро – Астора Пьяццолла. Его музыкальные произведения прозвучат во время гала-концерта. Также будут и фрагменты из выдающихся классических балетов. Например, "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Корсар" и авторские миниатюры в стиле модерн.
Второе действие – именно тот одноактный балет "Истории в стиле Танго". Организаторы отмечают, что танго – это искренний разговор одиноких сердец, это тайна, которую танцуют двое. Можно насладиться им во время культурного события.
Приглашение на "танго на пуантах": видео