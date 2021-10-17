Организаторы обещают, что зрители непременно получат незабываемые впечатления от этого вечера.

К слову Культовая рок-группа Nazareth в Украине: в каких городах и сколько стоит билет

"Танго на пуантах"

Когда: 18 октября, 20:00

Где: Театр оперы и балета, проспект Свободы, 28

Сколько: 150 – 990 гривен

Спектакль во Львовском театре оперы и балета будет посвящена 100 юбилея великого маэстро – Астора Пьяццолла. Его музыкальные произведения прозвучат во время гала-концерта. Также будут и фрагменты из выдающихся классических балетов. Например, "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Корсар" и авторские миниатюры в стиле модерн.

Второе действие – именно тот одноактный балет "Истории в стиле Танго". Организаторы отмечают, что танго – это искренний разговор одиноких сердец, это тайна, которую танцуют двое. Можно насладиться им во время культурного события.

Приглашение на "танго на пуантах": видео

Обратите внимание! С 18 октября меняются условия посещения Львовской национальной оперы. На входе необходимо показать COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или документ о выздоровлении. Нововведение касается всех совершеннолетних лиц. Во время спектаклей необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции.