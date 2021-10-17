Організатори обіцяють, що глядачі неодмінно отримають незабутні враження від цього вечора.
До слова Культовий рок-гурт Nazareth в Україні: в яких містах та скільки коштує квиток
"Танго на пуантах"
Вистава у Львівському театрі опери та балету буде присвячена 100 ювілею великого маестро – Астора П'яццолла. Його музичні твори прозвучать під час гала-концерту. Також будуть й фрагменти із видатних класичних балетів. Наприклад, "Лебедине озеро", "Дон Кіхот", "Корсар" та авторські мініатюри в стилі модерн.
Друга дія – саме той одноактний балет "Історії в стилі Танго". Організатори зазначають, що танго – це щира розмова самотніх сердець, це таємниця, яку танцюють двоє. Можна насолодитися нею під час культурної події.
Запрошення на "танго на пуантах": відео