Організатори обіцяють, що глядачі неодмінно отримають незабутні враження від цього вечора.

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"Танго на пуантах"

Коли: 18 жовтня, 20:00

Де: Театр опери та балету, проспект Свободи, 28

Скільки: 150 – 990 гривень

Вистава у Львівському театрі опери та балету буде присвячена 100 ювілею великого маестро – Астора П'яццолла. Його музичні твори прозвучать під час гала-концерту. Також будуть й фрагменти із видатних класичних балетів. Наприклад, "Лебедине озеро", "Дон Кіхот", "Корсар" та авторські мініатюри в стилі модерн.

Друга дія – саме той одноактний балет "Історії в стилі Танго". Організатори зазначають, що танго – це щира розмова самотніх сердець, це таємниця, яку танцюють двоє. Можна насолодитися нею під час культурної події.

Запрошення на "танго на пуантах": відео

Зверніть увагу! З 18 жовтня змінюються умови відвідування Львівської національної опери. На вході необхідно показати COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або документ про одужання. Нововведення стосується усіх повнолітніх осіб. Під час вистав необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.