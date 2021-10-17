"Танго на пуантах" и гала-концерт: когда во Львове состоится масштабное культурное событие
Источник:24 канал
Во Львове состоится масштабное событие для поклонников балета и современного танца. Art Ballet Company представит впечатляющую программу на 2 действия уже в понедельник, 18 октября.
Организаторы обещают, что зрители непременно получат незабываемые впечатления от этого вечера.
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"Танго на пуантах"Когда: 18 октября, 20:00
Где: Театр оперы и балета, проспект Свободы, 28
Сколько: 150 – 990 гривен
Спектакль во Львовском театре оперы и балета будет посвящена 100 юбилея великого маэстро – Астора Пьяццолла. Его музыкальные произведения прозвучат во время гала-концерта. Также будут и фрагменты из выдающихся классических балетов. Например, "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Корсар" и авторские миниатюры в стиле модерн.
Второе действие – именно тот одноактный балет "Истории в стиле Танго". Организаторы отмечают, что танго – это искренний разговор одиноких сердец, это тайна, которую танцуют двое. Можно насладиться им во время культурного события.
Приглашение на "танго на пуантах": видеоОбратите внимание! С 18 октября меняются условия посещения Львовской национальной оперы. На входе необходимо показать COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или документ о выздоровлении. Нововведение касается всех совершеннолетних лиц. Во время спектаклей необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции.