Осенние вечера совершенно не повод сидеть за закрытыми дверями с теплым пледом на плечах. Уже в эти выходные в столице пройдут интересные события, которые смогут украсить ваш вечер.
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Просто Стендап (юмор 18+)
Хотите легко и весело провести свой вечер? Резиденты комедийного проекта "Подпольный Стендап" организуют вам это. Вас будут смешить:
- Евгений Бабков - участник шоу "Гуднайта Клаб | Квартал 95";
- Кирилл Богдан - обладатель титула "Лучший стендап-комик Полтавы";
- Дядя Женя - самый старый комик Украины, участник шоу "Комик на Миллион".
Джаз под звездами "JAZZ DIALOG", Инесса Иваницкая
Максимально атмосферное действо в Киевском Планетарии, ведь здесь сойдутся волшебная музыка джазовой певицы Инессы Иваницкой и захватывающие полнокупольные проекции 360 звездного неба. А подарком от Киевского Планетария будет праздничный бокал шампанского для каждого гостя.
Важно! Вход в Звездный зал после начала концерта строго запрещен.
Самая известная благотворительная барахолка Кураж Classy Birthday Party
Благотворительная традиция столицы на свой 6-й день рождения возвращается после двухлетнего перерыва! Вас ожидают:
- танцы под зажигательные миксы Smailov, Pavel Plastikk, Sabina Musina & Dmitry Dir и многих других крутых диджеев;
- выступления звездных церемонийместров Позитива, Монро, Гарик Корогодский и других;
- лекции Маши Ефросининой, Леры Бородиной, Ярославы Гресь, Гарика Корогодского, Оли Рудневой, Юлии Бевзенко;
- комическое шоу Воробушка и стендап;
- аттракционы, мастер-классы и многое другое.
Большую часть от прибыли организаторы передают на благотворительность, тем самым внося вклад в развитие Украины. В этом году благотворительные сборы посвятили важной проблеме всего мира - ментальному здоровью.
Больше информации Самая известная благотворительная барахолка в Киеве состоится в последний раз: даты проведения
Зажигательная атмосфера "Куража"
Мультимедийное представление с дополненной реальностью P.A.N.TER
Театральное представление на синтезе литературного и документального материала и уникальная технология, которая позволяет использовать дополненную реальность вместе с живыми событиями или видеоконтентом не оставят равнодушными гостей действа. Вас ждет невероятное погружение в мир живого движения, которое преобразуется в цифровую метафору.
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Queen Symphonic
Уже в это воскресенье в сопровождении Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины вы сможете сполна насладиться хитами мировой рок-группы Queen в Queen Rock and Symphonic show. Легендарные песни будут выполнять четыре невероятные вокалисты и мощная рок-группа из Великобритании.
Во время шоу вас заставят подпевать громкие хиты Queen: Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Do not Stop Me Now, Radio Ga Ga и многие другие.
Непревзойденные хиты Queen уже в это воскресенье в Киеве