Осенние вечера совершенно не повод сидеть за закрытыми дверями с теплым пледом на плечах. Уже в эти выходные в столице пройдут интересные события, которые смогут украсить ваш вечер.

Просто Стендап (юмор 18+)

Хотите легко и весело провести свой вечер? Резиденты комедийного проекта "Подпольный Стендап" организуют вам это. Вас будут смешить:

Евгений Бабков - участник шоу "Гуднайта Клаб | Квартал 95";

Кирилл Богдан - обладатель титула "Лучший стендап-комик Полтавы";

Дядя Женя - самый старый комик Украины, участник шоу "Комик на Миллион".

Когда: 16 октября в 20:00

Где: Carnegie Resto Bar, Кловский спуск, 7А

Стоимость билета: 200 - 300 гривен

Джаз под звездами "JAZZ DIALOG", Инесса Иваницкая

Максимально атмосферное действо в Киевском Планетарии, ведь здесь сойдутся волшебная музыка джазовой певицы Инессы Иваницкой и захватывающие полнокупольные проекции 360 звездного неба. А подарком от Киевского Планетария будет праздничный бокал шампанского для каждого гостя.

Важно! Вход в Звездный зал после начала концерта строго запрещен.

Когда: 16 октября в 19:00

Где: Киевский планетарий, улица Большая Васильковская, 57/3

Стоимость билета: 550 - 800 гривен

Самая известная благотворительная барахолка Кураж Classy Birthday Party

Благотворительная традиция столицы на свой 6-й день рождения возвращается после двухлетнего перерыва! Вас ожидают:

танцы под зажигательные миксы Smailov, Pavel Plastikk, Sabina Musina & Dmitry Dir и многих других крутых диджеев;

выступления звездных церемонийместров Позитива, Монро, Гарик Корогодский и других;

лекции Маши Ефросининой, Леры Бородиной, Ярославы Гресь, Гарика Корогодского, Оли Рудневой, Юлии Бевзенко;

комическое шоу Воробушка и стендап;

аттракционы, мастер-классы и многое другое.

Большую часть от прибыли организаторы передают на благотворительность, тем самым внося вклад в развитие Украины. В этом году благотворительные сборы посвятили важной проблеме всего мира - ментальному здоровью.

Где: 19-й павильон ВДНХ, проспект Глушкова, 1.

Когда: 16 и 17 3 октября 12:00 до 23:00

Стоимость билета: 200 гривен

Зажигательная атмосфера "Куража"

Мультимедийное представление с дополненной реальностью P.A.N.TER

Театральное представление на синтезе литературного и документального материала и уникальная технология, которая позволяет использовать дополненную реальность вместе с живыми событиями или видеоконтентом не оставят равнодушными гостей действа. Вас ждет невероятное погружение в мир живого движения, которое преобразуется в цифровую метафору.

Когда: 16 и 17 октября в 15:00 и 19:00

Где: Сцена 6, Национальный центр Александра Довженко, улица Васильковская, 1

Стоимость билета: 200 - 350 гривен

Queen Symphonic

Важно! Из-за карантинных ограничений будут действовать правила о наличии вакцинации, негативного ПЦР-тестирования или сертификата о подтверждении выздоровления от COVID-19.

Уже в это воскресенье в сопровождении Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины вы сможете сполна насладиться хитами мировой рок-группы Queen в Queen Rock and Symphonic show. Легендарные песни будут выполнять четыре невероятные вокалисты и мощная рок-группа из Великобритании.

Во время шоу вас заставят подпевать громкие хиты Queen: Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Do not Stop Me Now, Radio Ga Ga и многие другие.

Когда: 17 октября в 19:30

Где: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость билета: 599 - 1999 гривен

Непревзойденные хиты Queen уже в это воскресенье в Киеве