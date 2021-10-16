Осенние вечера совершенно не повод сидеть за закрытыми дверями с теплым пледом на плечах. Уже в эти выходные в столице пройдут интересные события, которые смогут украсить ваш вечер.

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Просто Стендап (юмор 18+)

Хотите легко и весело провести свой вечер? Резиденты комедийного проекта "Подпольный Стендап" организуют вам это. Вас будут смешить:

  • Евгений Бабков - участник шоу "Гуднайта Клаб | Квартал 95";
  • Кирилл Богдан - обладатель титула "Лучший стендап-комик Полтавы";
  • Дядя Женя - самый старый комик Украины, участник шоу "Комик на Миллион".

Джаз под звездами "JAZZ DIALOG", Инесса Иваницкая

Максимально атмосферное действо в Киевском Планетарии, ведь здесь сойдутся волшебная музыка джазовой певицы Инессы Иваницкой и захватывающие полнокупольные проекции 360 звездного неба. А подарком от Киевского Планетария будет праздничный бокал шампанского для каждого гостя.

Важно! Вход в Звездный зал после начала концерта строго запрещен.

Самая известная благотворительная барахолка Кураж Classy Birthday Party

Благотворительная традиция столицы на свой 6-й день рождения возвращается после двухлетнего перерыва! Вас ожидают:

  • танцы под зажигательные миксы Smailov, Pavel Plastikk, Sabina Musina & Dmitry Dir и многих других крутых диджеев;
  • выступления звездных церемонийместров Позитива, Монро, Гарик Корогодский и других;
  • лекции Маши Ефросининой, Леры Бородиной, Ярославы Гресь, Гарика Корогодского, Оли Рудневой, Юлии Бевзенко;
  • комическое шоу Воробушка и стендап;
  • аттракционы, мастер-классы и многое другое.

Большую часть от прибыли организаторы передают на благотворительность, тем самым внося вклад в развитие Украины. В этом году благотворительные сборы посвятили важной проблеме всего мира - ментальному здоровью.

Больше информации Самая известная благотворительная барахолка в Киеве состоится в последний раз: даты проведения

Зажигательная атмосфера "Куража"

Мультимедийное представление с дополненной реальностью P.A.N.TER

Театральное представление на синтезе литературного и документального материала и уникальная технология, которая позволяет использовать дополненную реальность вместе с живыми событиями или видеоконтентом не оставят равнодушными гостей действа. Вас ждет невероятное погружение в мир живого движения, которое преобразуется в цифровую метафору.

Также в это воскресенье в Киеве Сольный концерт экспрессивного экс-солиста немецкой группы Oomph! Dero Goi в Харькове и Киеве

Queen Symphonic

Уже в это воскресенье в сопровождении Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины вы сможете сполна насладиться хитами мировой рок-группы Queen в Queen Rock and Symphonic show. Легендарные песни будут выполнять четыре невероятные вокалисты и мощная рок-группа из Великобритании.

Во время шоу вас заставят подпевать громкие хиты Queen: Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Do not Stop Me Now, Radio Ga Ga и многие другие.

Непревзойденные хиты Queen уже в это воскресенье в Киеве