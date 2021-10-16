Осінні вечори абсолютно не привід сидіти за закритими дверима з теплим пледом на плечах. Уже цих вихідних у столиці відбудуться цікаві події, які зможуть прикрасити ваш вечір.
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Просто Стендап (гумор 18+)
Бажаєте легко і весело провести свій вечір? Резиденти комедійного проєкту "Підпільний Стендап" організують вам це. Вас смішитимуть:
- Євген Бабков – учасник шоу "ГудНайт Клаб | Квартал 95";
- Кирило Богдан – володар титулу "Кращий стендап-комік Полтави";
- Дядя Женя – найстаріший комік України, учасник шоу "Комік на Мільйон".
Джаз під зірками "JAZZ DIALOG", Інесса Іваницька
Максимально атмосферне дійство у Київському Планетарії, адже тут зійдуться чарівна музика джазової співачки Інесси Іваницької та захопливі повнокупольні проекції 360 зоряного неба. А подарунком від Київського Планетарію буде святковий келих шампанського для кожного гостя.
Важливо! Вхід у Зоряну залу після початку концерту суворо заборонено.
Найвідоміша благодійна барахолка Кураж Classy Birthday Party
Благодійна традиція столиці на свій 6-й день народження повертається після дворічної перерви! На вас чекатимуть:
- танці під запальні мікси Smailov, Pavel Plastikk, Sabina Musina & Dmitry Dir та багатьох інших крутих діджеїв;
- виступи зіркових церемонійместрів Позитива, Монро, Гаріка Корогодського та інших;
- лекції Маші Єфросініни, Лєри Бородіни, Ярослави Гресь, Гаріка Корогодського, Олі Руднєвої, Юлії Бевзенко;
- комічне шоу Воробушка та стендап;
- атракціони, майстер-класи та багато іншого.
Більшу частину від прибутку організатори передають на доброчинність, тим самим роблячи внесок у розвиток України. Цьогоріч благодійні збори присвятили важливій проблемі усього світу – ментальному здоров'ю
Більше інформації тут Найвідоміша благодійна барахолка в Києві відбудеться в останнє: дати проведення "Куража"
Запальна атмосфера "Куражу"
Мультимедійна вистава з доповненою реальністю P.A.N.TER
Театральна вистава на синтезі літературного та документального матеріалу та унікальна технологія, яка дозволяє використовувати доповнену реальність разом з живими подіями або відеоконтентом не залишать байдужими гостей дійства. Вас чекає неймовірне занурення у світ живого руху, який перетворюється на цифрову метафору.
Коли: 16 та 17 жовтня о 15:00 та 19:00
Де: Сцена 6, Національний центр Олександра Довженка, вулиця Васильківська, 1
Вартість квитка: 200 – 350 гривень
Більше інформації за посиланням
Також цієї неділі у Києві Сольний концерт експресивного екссоліста німецького гурту Oomph! Dero Goi в Харкові та Києві
Queen Symphonic
Уже цієї неділі в супроводі Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України ви зможете сповна насолодитися хітами світового рок-гурту Queen у Queen Rock and Symphonic show. Легендарні пісні виконуватимуть чотири неймовірні вокалісти та потужний рок-гурт з Великої Британії.
Під час шоу вас змусять підспівувати найгучніші хіти Queen: Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga та багато інших.
Неперевершені хіти Queen уже цієї неділі у Києві