Осінні вечори абсолютно не привід сидіти за закритими дверима з теплим пледом на плечах. Уже цих вихідних у столиці відбудуться цікаві події, які зможуть прикрасити ваш вечір.

Просто Стендап (гумор 18+)

Бажаєте легко і весело провести свій вечір? Резиденти комедійного проєкту "Підпільний Стендап" організують вам це. Вас смішитимуть:

Євген Бабков – учасник шоу "ГудНайт Клаб | Квартал 95";

Кирило Богдан – володар титулу "Кращий стендап-комік Полтави";

Дядя Женя – найстаріший комік України, учасник шоу "Комік на Мільйон".

Коли: 16 жовтня о 20:00

Де: Carnegie Resto Bar, Кловський узвіз, 7А

Вартість квитка: 200 – 300 гривень

Джаз під зірками "JAZZ DIALOG", Інесса Іваницька

Максимально атмосферне дійство у Київському Планетарії, адже тут зійдуться чарівна музика джазової співачки Інесси Іваницької та захопливі повнокупольні проекції 360 зоряного неба. А подарунком від Київського Планетарію буде святковий келих шампанського для кожного гостя.

Важливо! Вхід у Зоряну залу після початку концерту суворо заборонено.

Коли: 16 жовтня о 19:00

Де: Київський планетарій, вулиця Велика Васильківська, 57/3

Вартість квитка: 550 – 800 гривень

Найвідоміша благодійна барахолка Кураж Classy Birthday Party

Благодійна традиція столиці на свій 6-й день народження повертається після дворічної перерви! На вас чекатимуть:

танці під запальні мікси Smailov, Pavel Plastikk, Sabina Musina & Dmitry Dir та багатьох інших крутих діджеїв;

виступи зіркових церемонійместрів Позитива, Монро, Гаріка Корогодського та інших;

лекції Маші Єфросініни, Лєри Бородіни, Ярослави Гресь, Гаріка Корогодського, Олі Руднєвої, Юлії Бевзенко;

комічне шоу Воробушка та стендап;

атракціони, майстер-класи та багато іншого.

Більшу частину від прибутку організатори передають на доброчинність, тим самим роблячи внесок у розвиток України. Цьогоріч благодійні збори присвятили важливій проблемі усього світу – ментальному здоров'ю

Де: 19-й павільйон ВДНГ, проспект Глушкова, 1.

Коли: 16 та 17 жовтня 3 12:00 до 23:00

Вартість квитка: 200 гривень

Запальна атмосфера "Куражу"

Мультимедійна вистава з доповненою реальністю P.A.N.TER

Театральна вистава на синтезі літературного та документального матеріалу та унікальна технологія, яка дозволяє використовувати доповнену реальність разом з живими подіями або відеоконтентом не залишать байдужими гостей дійства. Вас чекає неймовірне занурення у світ живого руху, який перетворюється на цифрову метафору.

Коли: 16 та 17 жовтня о 15:00 та 19:00

Де: Сцена 6, Національний центр Олександра Довженка, вулиця Васильківська, 1

Вартість квитка: 200 – 350 гривень

Queen Symphonic

Важливо! Через карантинні обмеження діятимуть правила щодо наявності вакцинації, негативного ПЛР-тестування чи сертифікату про підтвердження одужання від COVID-19.

Уже цієї неділі в супроводі Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України ви зможете сповна насолодитися хітами світового рок-гурту Queen у Queen Rock and Symphonic show. Легендарні пісні виконуватимуть чотири неймовірні вокалісти та потужний рок-гурт з Великої Британії.

Під час шоу вас змусять підспівувати найгучніші хіти Queen: Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga та багато інших.

Коли: 17 жовтня о 19:30

Де: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103

Вартість квитка: 599 – 1999 гривень

Неперевершені хіти Queen уже цієї неділі у Києві