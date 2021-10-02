Организаторы планируют выставлять его картины в нескольких локациях. Их также разделят по периодам его жизни.

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"Такой разный Ройтбурд"

В рамках проекта посетителям покажут живопись, графику и видеоарт, которые создал художник. "Такой разный Ройтбурд" стремится раскрыть разные грани творчества и всесторонность одаренной личности. Его стиль – очень яркий и легко узнаваемый.

Открытие и презентация состоятся 6 октября в 18:00. Проект реализует Национальный музей "Киевская картинная галерея" совместно с галереей Vakulenko Art Consulting. Увидеть его произведения и познакомиться с творчеством художника можно будет до середины ноября в разных артлокациях столицы.

С 6 по 17 октября выставка будет действовать в Национальном музее "Киевская картинная галерея".

"Киевская картинная галерея". С 14 октября до 14 ноября продлится вторая часть в галерее Vakulenko Art Consulting .

. С 20 октября и до 3 ноября треть проекту расположится в Художественном центре "Шоколадный дом".