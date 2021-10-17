Все они о трансформации – внешние и внутренние. Выставки очень разные по содержанию, но каждая из них заставляет зрителя задуматься над увиденным.
Актуально Романтические фотосессии в золотой листве или пикник: 6 лучших парков недалеко от Киева
"Это мне можно"
Это очень глубокая выставка, на которой представлены работы художников из и без синдрома Дауна – это создатели "ательенормально" и студии "Роза". На экспозиции можно увидеть экспонаты из глины из Европы и Азии различных эпох, или же - явление художников об этих моментах.
"В акватории завода купаться было запрещено"
История трансформации Одесского судоремонтного завода СРЗ-2 в культурную творческую лабораторию в работах художников, документах, артефактах. История умирания и возрождения на примере одного объекта
"Футуромарення"
На выставке представлены работы украинских художников 20 годов прошлого века. Организаторы хотели продемонстрировать, как создатели того времени видели переход от творчества прошлого к будущему.
Экспресс "Одесса-Киев"
Эта выставка будет интересна не только тем, кто любит путешествовать, но и тем, кто пытается минимизировать путешествия в Укрзализныце (и зря!). Все работы на экспозиции – это виды из окна поезда. Их собирал Евгений Петров во время путешествий в утренние часы.