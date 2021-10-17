Вдохновение не только от осенних красок: 4 незабываемые выставки в Киеве

Культурная жизнь столицы продолжает цвести буйным цветом. В Киеве сейчас есть много актуальных выставок, однако Afisha24 выбрал 4 интересные экспозиции, которые стоит увидеть до конца октября.

Все они о трансформации – внешние и внутренние. Выставки очень разные по содержанию, но каждая из них заставляет зрителя задуматься над увиденным.

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"Это мне можно"

: до 24 октября, со среды по воскресенье с 16:00 до 17:30: дворик Музея Ханенков, улица Терещенковская, 15 – 17: вход свободный

Это очень глубокая выставка, на которой представлены работы художников из и без синдрома Дауна – это создатели "ательенормально" и студии "Роза". На экспозиции можно увидеть экспонаты из глины из Европы и Азии различных эпох, или же - явление художников об этих моментах.

"В акватории завода купаться было запрещено"

: до 24 октября: М17, улица Антоновича, 102 – 104: вход – 100, льготный 70 гривен

История трансформации Одесского судоремонтного завода СРЗ-2 в культурную творческую лабораторию в работах художников, документах, артефактах. История умирания и возрождения на примере одного объекта

"Футуромарення"

: до 30 января: "Мистецький Арсенал", улица Лаврская, 10 – 12: вход 100 гривен, льготный – 50

На выставке представлены работы украинских художников 20 годов прошлого века. Организаторы хотели продемонстрировать, как создатели того времени видели переход от творчества прошлого к будущему.

Экспресс "Одесса-Киев"

: до 4 декабря: галерея "ЦЕХ", улица Кирилловская, 69: вход свободный

Эта выставка будет интересна не только тем, кто любит путешествовать, но и тем, кто пытается минимизировать путешествия в Укрзализныце (и зря!). Все работы на экспозиции – это виды из окна поезда. Их собирал Евгений Петров во время путешествий в утренние часы.