Вам, как зрителю, осталось выбрать фильм, которій вам нравится, купить попкорн и в комфортном кресле погрузиться в новую историю.
К слову Безумные вечеринки и спектакли 18+: как весело провести Хэллоуин в Киеве
Вечные
В первый четверг ноября на больших экранах выйдет новая экранизация комиксов Marvel. Звездный состав и множество побед предыдущей картины режиссера интригует зрителя. По сюжету вечные, бессмертные пришельцы, тысячи лет скрывавшиеся на Земле, объединяются, чтобы защитить человечество от злых демонов Девиантов.
Увлекательный трейлер премьеры ноября: видео
Кошачьи миры Луиса Вейна
Историческая драма "Кошачьи миры Луиса Вейна" посвящена жизни выдающегося британского художника, жившего на рубеже 19 и 20 веков. Известность и признание пришли к нему после смерти. Фильм о невероятных жизненных приключениях художника и его мирах.
Кошачьи миры художника: трейлер фильма
Король Ричард
В 2021 году выходит несколько боевиков о выдающихся афроамериканцах, один из них – "Король Ричард". В фильме раскрывают классическую историю взлета от низов к вершине о мужчине, по имени Ричард Уильямс, отца теннисных звезд Венеры и Серены Уильямс. Несмотря на то, что сам он опыта в теннисе не имел, он начал тренировать своих дочерей на заброшенных общественных кортах Лос-Анджелеса, когда им было всего четыре года, задавшись амбициозной целью воспитать чемпионок.
Трейлер биографического фильма: смотреть видео
Дом Гуччи
Этот фильм вдохновлен потрясающей настоящей историей семейной империи, являющейся итальянским домом моды Гуччи. В течение трех десятилетий любви, измены, декаданса, мести и, наконец, убийства, мы видим, что означает имя, чего оно стоит и насколько далеко семья уйдет для контроля.
Официальный трейлер "Дома Гуччи": видео
Энканто: мир магии
Юбилейный, 60 мультфильм студия Disney. По сюжету все происходит в большой дружной семье Мадригалов, живущих в живописных горах Колумбии. Каждый из членов семьи имеет свои уникальные волшебные способности. Единственным исключением в семье является девочка Мирабель. Но когда зданию семьи угрожает опасность, именно эта девочка должна спасти своих близких.
Магия у Энканто: трейлер мультфильма
Премьеры фильмов в ноябре 2021 года:
- Искушение
- Плохой сосед
- Хищники
- Снега больше не будет
- Почему я жив
- The French Dispatch
- Даже мыши попадают в рай
- Торт со вкусом мести
- Незнакомец
- Память
- Приключения на луне
- Спенсер: тайна принцессы Дианы
- К счастью
- Инструкция по воспитанию мажоров
- Хороший, плохой, коп
- Мой сын
- Голос любви
- Охотники на призраков: С того света
- Как жив
- Агент 117: из Африки с любовью
- Ее заветная мечта
- Макс Фист
- Спаситель на продажу
- Ненасытный
- Энканто: мир магии
- Linkin Park: Road to Revolution: Live at Milton Keyne.