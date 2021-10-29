Вам, как зрителю, осталось выбрать фильм, которій вам нравится, купить попкорн и в комфортном кресле погрузиться в новую историю.

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Вечные

В первый четверг ноября на больших экранах выйдет новая экранизация комиксов Marvel. Звездный состав и множество побед предыдущей картины режиссера интригует зрителя. По сюжету вечные, бессмертные пришельцы, тысячи лет скрывавшиеся на Земле, объединяются, чтобы защитить человечество от злых демонов Девиантов.

Увлекательный трейлер премьеры ноября: видео

Кошачьи миры Луиса Вейна

Историческая драма "Кошачьи миры Луиса Вейна" посвящена жизни выдающегося британского художника, жившего на рубеже 19 и 20 веков. Известность и признание пришли к нему после смерти. Фильм о невероятных жизненных приключениях художника и его мирах.

Кошачьи миры художника: трейлер фильма

Король Ричард

В 2021 году выходит несколько боевиков о выдающихся афроамериканцах, один из них – "Король Ричард". В фильме раскрывают классическую историю взлета от низов к вершине о мужчине, по имени Ричард Уильямс, отца теннисных звезд Венеры и Серены Уильямс. Несмотря на то, что сам он опыта в теннисе не имел, он начал тренировать своих дочерей на заброшенных общественных кортах Лос-Анджелеса, когда им было всего четыре года, задавшись амбициозной целью воспитать чемпионок.

Трейлер биографического фильма: смотреть видео

Дом Гуччи

Этот фильм вдохновлен потрясающей настоящей историей семейной империи, являющейся итальянским домом моды Гуччи. В течение трех десятилетий любви, измены, декаданса, мести и, наконец, убийства, мы видим, что означает имя, чего оно стоит и насколько далеко семья уйдет для контроля.

Официальный трейлер "Дома Гуччи": видео

Энканто: мир магии

Юбилейный, 60 мультфильм студия Disney. По сюжету все происходит в большой дружной семье Мадригалов, живущих в живописных горах Колумбии. Каждый из членов семьи имеет свои уникальные волшебные способности. Единственным исключением в семье является девочка Мирабель. Но когда зданию семьи угрожает опасность, именно эта девочка должна спасти своих близких.

Магия у Энканто: трейлер мультфильма

Премьеры фильмов в ноябре 2021 года:

  • Искушение
  • Плохой сосед
  • Хищники
  • Снега больше не будет
  • Почему я жив
  • The French Dispatch
  • Даже мыши попадают в рай
  • Торт со вкусом мести
  • Незнакомец
  • Память
  • Приключения на луне
  • Спенсер: тайна принцессы Дианы
  • К счастью
  • Инструкция по воспитанию мажоров
  • Хороший, плохой, коп
  • Мой сын
  • Голос любви
  • Охотники на призраков: С того света
  • Как жив
  • Агент 117: из Африки с любовью
  • Ее заветная мечта
  • Макс Фист
  • Спаситель на продажу
  • Ненасытный
  • Энканто: мир магии
  • Linkin Park: Road to Revolution: Live at Milton Keyne.