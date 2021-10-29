Вам, как зрителю, осталось выбрать фильм, которій вам нравится, купить попкорн и в комфортном кресле погрузиться в новую историю.

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Вечные

Жанр: боевик, драма, фантастика, Marvel

Режиссер: Хлоя Чжао

Актеры: Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кумейл Нанджиани, Кит Гаррингтон,

Когда: с 4 ноября 2021 года

В первый четверг ноября на больших экранах выйдет новая экранизация комиксов Marvel. Звездный состав и множество побед предыдущей картины режиссера интригует зрителя. По сюжету вечные, бессмертные пришельцы, тысячи лет скрывавшиеся на Земле, объединяются, чтобы защитить человечество от злых демонов Девиантов.

Увлекательный трейлер премьеры ноября: видео

Кошачьи миры Луиса Вейна

Жанр: драма, биография, история

Режиссер: Уилл Шарп

Актеры: Бенедикт Камбербетч Клер Фой Андреа Райзборо

Когда: с 11 ноября 2021 года

Историческая драма "Кошачьи миры Луиса Вейна" посвящена жизни выдающегося британского художника, жившего на рубеже 19 и 20 веков. Известность и признание пришли к нему после смерти. Фильм о невероятных жизненных приключениях художника и его мирах.

Кошачьи миры художника: трейлер фильма

Король Ричард

Жанр: биография, драма, спорт

Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин

Актеры: Уилл Смит, Джон Бернтал, Тони Голдвин

Когда: с 18 ноября 2021 года

В 2021 году выходит несколько боевиков о выдающихся афроамериканцах, один из них – "Король Ричард". В фильме раскрывают классическую историю взлета от низов к вершине о мужчине, по имени Ричард Уильямс, отца теннисных звезд Венеры и Серены Уильямс. Несмотря на то, что сам он опыта в теннисе не имел, он начал тренировать своих дочерей на заброшенных общественных кортах Лос-Анджелеса, когда им было всего четыре года, задавшись амбициозной целью воспитать чемпионок.

Трейлер биографического фильма: смотреть видео

Дом Гуччи

Жанр: криминал, триллер

Режиссер: Ридли Скотт

Актеры: Адам Драйвер Джаред Лето Аль Пачино Леди Гага

Когда: с 25 ноября 2021 года

Этот фильм вдохновлен потрясающей настоящей историей семейной империи, являющейся итальянским домом моды Гуччи. В течение трех десятилетий любви, измены, декаданса, мести и, наконец, убийства, мы видим, что означает имя, чего оно стоит и насколько далеко семья уйдет для контроля.

Официальный трейлер "Дома Гуччи": видео

Энканто: мир магии

Жанр: анимация, приключения, семейный

Режиссер: Джаред Буш, Чарис Кастро Смит, Байрон Говард

Когда: с 25 ноября 2021 года

Юбилейный, 60 мультфильм студия Disney. По сюжету все происходит в большой дружной семье Мадригалов, живущих в живописных горах Колумбии. Каждый из членов семьи имеет свои уникальные волшебные способности. Единственным исключением в семье является девочка Мирабель. Но когда зданию семьи угрожает опасность, именно эта девочка должна спасти своих близких.

Магия у Энканто: трейлер мультфильма

Премьеры фильмов в ноябре 2021 года: