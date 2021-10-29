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Вічні

Жанр: бойовик, драма, фантастика, Marvel

Режисер: Хлоя Чжао

Актори: Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кумейл Нанджиані, Кіт Гарінґтон,

Коли: з 4 листопада 2021 року

У перший четвер листопада на великих екранах вийде нова екранізація коміксів Marvel. Зірковий склад та безліч перемог попередньої картини режисерки інтригує глядача. За сюжетом вічні, безсмертні прибульці, які тисячі років ховалися на Землі, об'єднуються аби захистити людство від злих демонів Девіантів.

Захопливий трейлер прем'єри листопада: відео

Котячі світи Луїса Вейна

Жанр: драма, біографія, історія

Режисер: Вілл Шарп

Актори: Бенедикт Камбербетч, Клер Фой, Андреа Райзборо

Коли: з 11 листопада 2021 року

Історична драма "Котячі світи Луїса Вейна" присвячена життю видатного британського художника, який жив на межі 19 та 20 століть. Популярність та визнання прийшли до нього після смерті. Фільм про неймовірні життєві пригоди митця та його світи.

Котячі світи митця: трейлер фільму

Король Річард

Жанр: біографія, драма, спорт

Режисер: Рейнальдо Маркус Грин

Актори: Вілл Сміт, Джон Бернтал, Тоні Голдвін

Коли: з 18 листопада 2021 року

У 2021 році виходить кілька бойовиків про видатних афроамериканців, один з них – "Король Річард". У фільмі розкривають класичну історію зльоту від низів до вершини про чоловіка, на ім'я Річард Вільямс, батька тенісних зірок Венери та Серени Вільямс. Попри те, що сам він досвіду в тенісі не мав, він почав тренувати своїх доньок на занедбаних громадських кортах Лос-Анджелеса, коли їм було лише чотири роки, поставивши собі амбітну мету виховати чемпіонок.

Трейлер біографічного фільму: дивитися відео

Дім Ґуччі

Жанр: кримінал, трилер

Режисер: Рідлі Скотт

Актори: Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачіно, Леді Гага

Коли: з 25 листопада 2021 року

Цей фільм натхненний приголомшливою справжньою історією сімейної імперії, яка є італійським будинком моди Гуччі. Протягом трьох десятиліть любові, зради, декадансу, помсти та, зрештою, вбивства, ми бачимо, що означає ім'я, чого воно коштує і наскільки далеко сім'я піде для контролю.

Офіційний трейлер "Дому Ґуччі": відео

Енканто: світ магії

Жанр: анімація, пригоди, сімейний

Режисер: Джаред Буш, Чаріс Кастро Сміт, Байрон Говард

Коли: з 25 листопада 2021 року

Ювілейний, 60 мультфільм студії Disney. За сюжетом, все відбувається у великій дружній родині Мадригалів, що живуть у мальовничих горах Колумбії. Кожен із членів родини має свої унікальні чарівні здібності. Єдиним виключенням у родині є дівчинка Мірабель. Але коли будинку сім'ї загрожує небезпека, саме ця дівчинка має врятувати своїх близьких.

Магія у Енканто: трейлер мультфільму

Прем'єри фільмів у листопаді 2021 року: