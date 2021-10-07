Уже с этого четверга, 7 октября, и до конца месяца во Львове вы будете иметь возможность своими руками создать неповторимую картину, раскрыть творческий потенциал и просто провести интересно время в хорошей компании.

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Для медитативного творчества вам не нужно быть искусным мастером – результат вам понравится в любом случае, потому что для флюид-арта не нужны кисточки, здесь нет заранее продуманных деталей, тяжелых элементов или четких линий. Краска сама будет творить чудо на ваших глазах, а вам останется только направлять ее в желаемом направлении. А пожелаете, – профессиональный художник поможет вам в этом.

Что ожидает вас на арт-вечеринке: фото с фейсбук-страницы студии рисования "Пространство мечты"

На мастер-класс стоит принести только хорошее настроение, ведь все необходимое вы получите в студии: акриловые краски, мольберт, холст, кисти, фартук и бокал белого вина, чай или кофе.

Fluid art – что это?

Новое направление абстрактной живописи акрилом на холсте. Абстракционизм без определенных сюжетов. Краски разводят и смешивают до желаемого цвета и состояния, чтобы они могли стекать. После этого художник в произвольной последовательности разливает их на холст, наклоняя его в разные стороны, чтобы краски могли смешиваться и образовывать уникальные узоры.

Магия флюид-арта: видео

Где: г. Львов, ул. Городецкая, 106.

Когда: 7 октября 2021 года в 20:00.

Об другие даты можно узнать на фейсбук-странице, на сайте студии рисования "Пространство мечты" или по телефону 096 493 35 76.

Продолжительность: 1.5 часа.

Стоимость: 590 грн при выборе полотна 30х40.

Записаться можно по телефону или на сайте студии.

Важно! При выборе большего полотна цена растет. О желании рисовать на холсте большого размера или иной формы надо предупреждать заранее.