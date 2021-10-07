Уже з цього четверга, 7 жовтня, та до кінця місяця у Львові ви матимете нагоду своїми руками створити неповторну картину, розкрити творчий потенціал та просто провести цікаво час у хорошій компанії.

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Для медитативної творчості вам непотрібно бути вправним майстром – результат вам сподобається у будь-якому разі, бо для флюїд-арту не потрібні пензлики, тут немає заздалегідь продуманих деталей, важких елементів чи чітких ліній. Фарба сама творитиме чудо на ваших очах, а вам залишатиметься лише направляти її у бажаному напрямку. А побажаєте, – професійний художник допоможе вам у цьому.

Що очікує вас на арт-вечірці: фото з фейсбук-сторінки студії малювання "Простір мрій"

На майстер-клас варто принести лише хороший настрій, адже все необхідне ви отримаєте у студії: акрилові фарби, мольберт, полотно, пензлики, фартух та келих білого вина, чай або каву.

Fluid art – що це?

Новий напрямок абстрактного живопису акрилом на полотні. Абстракціонізм без визначених сюжетів. Фарби розводять та змішують до бажаного кольору та стану, щоб вони могли стікати. Після цього художник у довільній послідовності розливає їх на полотно, нахиляючи його у різні сторони, щоб барви могли змішуватись та утворювати унікальні візерунки.

Магія флюїд-арту: відео

Де: м. Львів, вул. Городоцька, 106.

Коли: 7 жовтня 2021 року о 20:00.

Про інші дати можна дізнатися на фейсбук-сторінці чи сайті студії малювання "Простір мрій", або за телефоном 096 493 35 76.

Тривалість: 1.5 години.

Вартість: 590 грн при виборі полотна 30х40.

Записатись можна за телефоном чи на сайті студії.

Важливо! При виборі більшого полотна ціна зростає. Про бажання малювати на полотні більшого розміру чи іншої форми треба попереджати завчасно.