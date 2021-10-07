Впервые в Украине состоится театрализованное цирковое шоу "СНЫ": удивительное видео

В Киеве состоится первое собственное шоу нового украинского циркового проекту "Другие. Новый цирк". Оно объединяет различные элементы в своей концепции, подчеркивая друг другом и разрывает безграничные возможности человеческого тела.

Первая театрализованное цирковое представление состоится уже 14 октября. Это будет масштабное и феерическое действо!

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Цирковое шоу "СНЫ"

: 14 – 31 откября в 20:30: "Президент Отель", улица Госпитальная, 12: 500 – 1500 гривен

В шоу объединят цирковое искусство, хореографию и театр, "Другие" покажут, каким должен быть современный концептуальный цирк. Театрализованное шоу, которое объединит различные жизненные истории. Но эпицентром каждой из них есть человек. Интеллект, вдохновение, сила, гибкость - все те потрясающие возможности тела и духа, скрытые в каждом из нас.

Самое важное для нас в новом шоу "СНЫ" – напомнить зрителю о красоте человеческой жизни, о ее многогранность, хрупкость, величие. Ради этого наши артисты раскроют на сцене свои таланты и чувства, покажут все, на что способен человек,

– отметили организаторы.

Трейлер шоу "СНЫ": смотрите видео

Хореографом шоу является Алесса Чой. Она родилась и выросла в Перу, уже более 15 лет путешествует по миру. За это время она работала с мировыми звездами и учит танцевать людей со всего света. 5 лет назад Алесса в Китае познакомилась с танцором Михаилом Макаровым. Они влюбились, и все время поддерживали отношения на расстоянии. Сегодня они вместе в Украине. Алесса и Миша в одном из номеров в шоу "СНЫ" расскажут свою историю, которую совместно и перевели на язык танца.