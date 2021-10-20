Техно-дуэт Кармина Конте и Маттео Миллера Tale Of Us давно стал брендом во всем мире. В 2018 году они вошли в ТОП 100 лучших артистов мира по версии DJ Magazine, а сегодня их эмоциональная электронная музыка качает лучшие танцполы Европы, включая легендарный клуб "Space" на острове Ибица.

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Свою музыку Tale of Us характеризуют как мелодичное техно, и в то же время никогда не отказывают себе в экспериментах. Концепция их музыки, как рассказал в одном интервью Кармин – это "исследование чувств и любви, вызванных звуком. Мы стараемся дать конкретную причину каждой композиции, рассказывать сказки и истории с помощью нашего творчества".

Поэтому киевляне и гости столицы в субботу получат однозначно фантастический лайв-сет от трендсеттеров современной электронной танцевальной музыки из Италии.

Tale of Us: смотреть видео онлайн

Кто еще будет подрывать столичную сцену

Вместе с Tale Of Us зажжет вечер COLYN – ди-джей, саунд-продюсер и участник лейбла Afterlife из Амстердама, чьи треки попадают в десятку лучших релизов на Beatport. Его трек "Amor" закрепил за артистом мировую известность.

Еще один участник зажигательной вечеринки – электронный дуэт украинских диджеев Off Night. В этом году они выпустили первый релиз "Suspended In Air" с американским вокалистом Robert Owens, легендой house-музыки, после чего стали популярными.

Карантинные ограничения в Киеве

В связи с усилением карантинных требований для входа на фестиваль необходимо предъявить отрицательный ПЦР- или экспресс-тест (72 часа), подтверждение получения полного или частичного курса вакцинации, или сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19.

Однако если вы не имеете перечисленных документов, то сможете сделать тест непосредственно перед фестивалем в мобильной лаборатории. Стоимость тестирования – 350 гривен.

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