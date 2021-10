6 ноября 2021 года в Киеве в клубе M82 состоится фестиваль электронной музыки мирового уровня с участием диджейского дуэта Tale Of Us. Однако хедлайнеры вечеринки – не единственные, кто будет качать меломанов. Сцену будут зажигать диджеи COLYN и Off Night.